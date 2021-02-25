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«Искусственное дыхание»: «Тамбову» пророчат неизбежное прощание с РПЛ

Вчера, 12:57
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«Искусственное дыхание»: «Тамбову» пророчат неизбежное прощание с РПЛ Футбольный клуб «Тамбов» стал одним из главных ньюзмейкеров уходящей зимы, но повод для разговорах о нем был далеко не самым приятным.

Огромные долги, разбежавшиеся по другим командам футболисты и крайне сомнительные перспективы на будущее – вот главные тезисы о ситуации в «Тамбове», который был близок к «смерти» еще до старта второй половины сезона. Но из-за нежелания руководства Российской Премьер-лиги и Российского Футбольного союза позорно заканчивать чемпионат без одной из стартовавших команд, «Тамбову» были экстренно выделены средства для «поддержания жизнедеятельности» до конца сезона. Также клубу помогут игроками из других коллективов РПЛ, но что это будут за исполнители – можно только предполагать, и предположения эти будут не самыми радужными. Понятно, что с качественными футболистами никто просто так расставаться не будет.

Именно поэтому многие эксперты российского футбола не сомневаются – «Тамбов» обязательно вылетит по итогам сезона, и затем либо погрузнет в «трясине» низших лиг, либо вовсе пропадет с футбольной карты России, как часто бывало со многими коллегами клуба по несчастью из предыдущих схожих печальных историй. Не сомневаются в вылете «Тамбова» по итогам текущей кампании и беттинг-аналитики. Одна из ведущих компаний на рынке – 1хСтавка, оценила шансы тамбовской команды остаться в элитном дивизионе ниже всех остальных участников. И если скачать 1хСтавка в виде приложения на свой смартфон или любое другое удобное устройство, то можно лично убедиться в низких шансах команды на спасение – коэффициент на успешное сохранение прописки «Тамбова» в РПЛ растет буквально с каждым днем.

Уже сейчас подопечные Сергея Первушина располагаются на последнем месте в таблице Премьер-лиги, набрав лишь 13 очков после 19-ти сыгранных встреч. От спасительной 12-й позиции «Тамбов» отделяют 8 очков, но многие эксперты вообще сомневаются в том, что команде удастся хотя бы раз победить в оставшихся 11-ти турах чемпионата.

В этом плане красноречивыми выглядят котировки, которые сайт 1хСтавка предлагал на победу «Тамбова» в первом после паузы туре чемпионата России против «Ротора». На победу тамбовцев коэффициент достигал отметки в 4.00, что в процентном соотношении равняется лишь 25% шансов на успех. А ведь это встреча с одним из прямых конкурентов в борьбе за выживание, и такая слабая вера в шансы «Тамбова». Что будет в поединках с боле сильными оппонентами, ставящими перед собою более амбициозные цели, можно только предположить.

Хотя наглядный пример такого соперничества уже был явлен российским любителям футбола в рамках Кубка России, где «Тамбов» на стадии 1/8 финала абсолютно без шансов проиграл московскому «Локомотиву» со счетом 0:3. И это при том, что «Железнодорожники» выставили не самый сильный вариант состава, позволив получить практику многим из своих резервистов и молодых воспитанников.

Другими словами, «Тамбов» дотянет на «искусственном дыхании» до конца этого сезона в РПЛ, а затем все будет зависеть от поиска инвесторов. Если таковые найдутся, команда попытается начать все с нуля уже в первенстве ФНЛ, если же найти деньги не удастся, клуб ждет стандартный для многих российских клубов без денег сценарий – ликвидация.

Фото с сайта News24-7.ru
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