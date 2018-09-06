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В Тамбове планируют ограничить скорость до 40 км/ч
Сегодня, 06:55
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На заседании общественного совета проекта «Безопасные дороги» обсудили вопрос ограничения скоростного режима в городе Тамбове, в том числе в ночное время до 40 км/ч. Инициаторы изменений считаю, что это позволит снизить количество ДТП. Ограничения коснутся улиц: Советская, Астраханская, Мичуринская и Генерала Глазкова.
В рамках проекта «Дорога к школе» члены совета проведут мониторинг, который позволит выявить наиболее опасные участки дорог, после этого на школьных маршрутах возведут искусственные неровности
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