Многодетным семьям в Тамбовском районе предоставили землю на болоте Комментариев: 0



«Мы не обладаем специализированными знаниями в области геодезии и картографии поэтому самостоятельно не смогли тогда определить местоположение предоставленного нам земельного участка. А в этом году решили начать стройку,наняли геодезиста, чтоб он показал наш участок, и были поражены!!! Участок оказался в болоте!!! Предоставление таких участков — это плевок в нашу многодетную семью!!!», - пишет Камнев.



Речь идет о земельных участках в Тамбовском районе в село Куксово по ул. Дачная. Доехать на транспорте до места мы не смогли из-за того что дорогу развезло от дождей. Полтора километра шли пешком, - сообщают журналисты издания.



«Учитывая, что Вы воспользовались правом на предоставление земельного участка в собственность бесплатно в соответствии с льготой, установленной действующим законодательством, рассмотреть вопрос о замене данного земельного участка на другой возможно после погашения в ЕГРН записи регистрации в судебном порядке», — заявили многодетной семье в администрации Тамбовского района. В Тамбовском районе разгорается скандал, связанный с предоставлением льготным категориям граждан земельных участков. На сайт главы администрации Тамбовской области Александра Никитина поступило обращение от многодетной семьи Камневых, которым был выделен земельный участок под индивидуальное жилищное строительство на болоте, - сообщает издание « ПРАВО68 ».«Мы не обладаем специализированными знаниями в области геодезии и картографии поэтому самостоятельно не смогли тогда определить местоположение предоставленного нам земельного участка. А в этом году решили начать стройку,наняли геодезиста, чтоб он показал наш участок, и были поражены!!! Участок оказался в болоте!!! Предоставление таких участков — это плевок в нашу многодетную семью!!!», - пишет Камнев.Речь идет о земельных участках в Тамбовском районе в село Куксово по ул. Дачная. Доехать на транспорте до места мы не смогли из-за того что дорогу развезло от дождей. Полтора километра шли пешком, - сообщают журналисты издания.«Учитывая, что Вы воспользовались правом на предоставление земельного участка в собственность бесплатно в соответствии с льготой, установленной действующим законодательством, рассмотреть вопрос о замене данного земельного участка на другой возможно после погашения в ЕГРН записи регистрации в судебном порядке», — заявили многодетной семье в администрации Тамбовского района.



