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Социсследования в Тамбовской области проводит предприниматель, занимающийся стиркой

Сегодня, 08:27
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Социсследования в Тамбовской области проводит предприниматель, занимающийся стиркойНесмотря на то, что в администрации Тамбовской области есть отдел исследования общественного мнения, ежегодно чиновники заказывают на стороне политологические и социологические исследования. Например, в текущем году на эти работы будет израсходовано почти 2 млн бюджетных рублей.

Ключевым исполнителем госконтрактов с 2015 года выступает предприниматель из села Осино-Лазовка Сампурского района Сергей Азаренко, который, как правило, и единственный участник аукциона. Возможно социологические службы и университеты, осознавая бесперспективность конкурирования с предпринимателем из Сампурского района, даже не участвуют в торгах.

За эти годы с ним было заключено договоров на 6,3 млн рублей. Причем основной вид деятельности предпринимателя - стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий. В сведениях о дополнительных видах деятельности также нет ничего общего с исследованиями социально-экономической или политической ситуации.

До предпринимателя из Сампурского района исследования проводил Центр правовых технологий «Гражданский союз». Кстати в студенческие годы Сергей Азаренко выигрывал всевозможные гранты на развитие молодежного кадрового агентства, создание в области строительного отряда. Даже участвовал в ремонте кровли на здании общежития №4. Мастер на все руки, если надо и кровлю отремонтирует, почистит меховые изделия и в придачу проведет социологические и политологические исследования.
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Социсследования в Тамбовской области проводит предприниматель, занимающийся стиркой

Сегодня, 08:27
0
Несмотря на то, что в администрации Тамбовской области есть отдел исследования общественного мнения, ежегодно чиновники заказывают на стороне политологические и социологические исследования. Например, в текущем году на эти работы будет израсходовано почти 2 млн бюджетных рублей.

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