Добавили газа в Никифоровский район Комментариев: 0 Фото обладминистрации

В минувшую субботу сразу в двух населенных пунктах Никифоровского района стало теплее и уютнее. 14 января в селе Никольское и деревне Любезная состоялся торжественный пуск газа. Общая протяженность межпоселковых газовых сетей, построенных к данным населенным пунктам, составляет более 15 километров. Ввод в эксплуатацию данных газопроводов уже позволил обеспечить здесь газовым топливом 40 домовладений, в перспективе газ получат жители еще 10 домов.



«Голубое топливо» к населенным пунктам пришло в рамках реализации Программы газификации регионов России ПАО «Газпром». Напомним, что договор о включении Тамбовской области в Программу газификации регионов Российской Федерации природным газом был подписан между ПАО «Газпром» и администрацией Тамбовской области в 2003 году.



В рамках данной Программы в период с 2006 по 2016 годы в регионе построены 76 межпоселковых газопроводов общей протяженностью порядка 850 километров за счет средств ПАО «Газпром» и более 700 километров распределительных сетей за счет финансирования из бюджетов разных уровней и средств населения. Общий объем инвестиций ПАО «Газпром» на сегодняшний день составил порядка 4,6 миллиарда рублей.

В 2016 году в рамках Программы ПАО «Газпром» в Тамбовской области построено порядка 200 километров межпоселковых газопроводов, завершены работы по газификации пятнадцати населенных пунктов и четырех объектов АПК.



Всего же, за десять лет в рамках реализации Программы уровень газификации в целом по Тамбовской области поднялся с 64,2 процента в 2006 году до отметки в 95,3 процента на начало 2016 года (от жилого фонда, подлежащего газификации). В минувшую субботу сразу в двух населенных пунктах Никифоровского района стало теплее и уютнее. 14 января в селе Никольское и деревне Любезная состоялся торжественный пуск газа. Общая протяженность межпоселковых газовых сетей, построенных к данным населенным пунктам, составляет более 15 километров. Ввод в эксплуатацию данных газопроводов уже позволил обеспечить здесь газовым топливом 40 домовладений, в перспективе газ получат жители еще 10 домов.«Голубое топливо» к населенным пунктам пришло в рамках реализации Программы газификации регионов России ПАО «Газпром». Напомним, что договор о включении Тамбовской области в Программу газификации регионов Российской Федерации природным газом был подписан между ПАО «Газпром» и администрацией Тамбовской области в 2003 году.В рамках данной Программы в период с 2006 по 2016 годы в регионе построены 76 межпоселковых газопроводов общей протяженностью порядка 850 километров за счет средств ПАО «Газпром» и более 700 километров распределительных сетей за счет финансирования из бюджетов разных уровней и средств населения. Общий объем инвестиций ПАО «Газпром» на сегодняшний день составил порядка 4,6 миллиарда рублей.В 2016 году в рамках Программы ПАО «Газпром» в Тамбовской области построено порядка 200 километров межпоселковых газопроводов, завершены работы по газификации пятнадцати населенных пунктов и четырех объектов АПК.Всего же, за десять лет в рамках реализации Программы уровень газификации в целом по Тамбовской области поднялся с 64,2 процента в 2006 году до отметки в 95,3 процента на начало 2016 года (от жилого фонда, подлежащего газификации).



