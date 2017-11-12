В Тамбове продолжился незаконный снос исторического здания Комментариев: 0



Несмотря на предписание и протест жителей города, которые находились в районе спорного объекта 11.11.2017 г. продолжились работы по сносу исторического здания по ул. Советская, 107. 12.11.2017 г. экскаватор демонтировал постройку со двора.



«Мы добились, чтобы на место приехал вице-мэр города Тамбова Дмитрий Самородин, который остановил работы до выяснения обстоятельств, — написала в соцсети тамбовский краевед Марина Климкова. — Горожане написали очередное заявление в полицию, составлен протокол. Открываются разные подробности происходящего».



Строению находящегося в муниципальной собственности причинен серьезный ущерб. «С моей точки зрения, незаконный снос объекта может попадать под действие ст. 19.5 КоАП, ст. 167 УК РФ, ст. 243 УК РФ. Сегодня направил обращение в прокуратуру с просьбой организовать проверку по факту незаконного сноса исторического здания. Вандализму нужно положить конец, а виновных лиц привлечь к ответственности» - считает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров. В связи с поступлением заявления о включении в государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия – строения по адресу г. Тамбов, ул. Советская, 107, управление по государственной охране объектов культурного наследия области выдало 10.11.2017 г. администрации города Тамбова предписание о приостановлении работ по сносу указанного здания.Несмотря на предписание и протест жителей города, которые находились в районе спорного объекта 11.11.2017 г. продолжились работы по сносу исторического здания по ул. Советская, 107. 12.11.2017 г. экскаватор демонтировал постройку со двора.«Мы добились, чтобы на место приехал вице-мэр города Тамбова Дмитрий Самородин, который остановил работы до выяснения обстоятельств, — написала в соцсети тамбовский краевед Марина Климкова. — Горожане написали очередное заявление в полицию, составлен протокол. Открываются разные подробности происходящего».Строению находящегося в муниципальной собственности причинен серьезный ущерб. «С моей точки зрения, незаконный снос объекта может попадать под действие ст. 19.5 КоАП, ст. 167 УК РФ, ст. 243 УК РФ. Сегодня направил обращение в прокуратуру с просьбой организовать проверку по факту незаконного сноса исторического здания. Вандализму нужно положить конец, а виновных лиц привлечь к ответственности» - считает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров.



