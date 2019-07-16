Тамбовские власти радушно встретили родственников коллаборационистов Комментариев: 0



С 1942 по 46 годы на территории Тамбовской области базировался лагерь для военнопленных №188. По неподтвержденным данным в нем находились от 40 до 60 тысяч человек, преимущественно французы. Больше всего пленных поступило в 1943-ем после Сталинградской битвы, где были взяты в плен не только немцы, но и представители других наций сражавшихся на стороне армии Адольфа Гитлера.



Особенно радушно гостей встретили с хлебом и солью в стенах Тамбовской городской Думы.



Фото – из социальной сети facebook В город Тамбов в очередной раз прибыла французская делегация Генерального Совета Департамента Мозель. Среди членов делегации были и родственники коллаборационистов, которые в годы Великой Отечественной войны воевали на стороне нацистской Германии. При этом наши власти и родственники коллаборационистов, считаю, что все призванные молодые люди с присоединённой территории Франции - жители провинций Эльзас и Лотарингия были солдатами поневоле.С 1942 по 46 годы на территории Тамбовской области базировался лагерь для военнопленных №188. По неподтвержденным данным в нем находились от 40 до 60 тысяч человек, преимущественно французы. Больше всего пленных поступило в 1943-ем после Сталинградской битвы, где были взяты в плен не только немцы, но и представители других наций сражавшихся на стороне армии Адольфа Гитлера.Особенно радушно гостей встретили с хлебом и солью в стенах Тамбовской городской Думы.Фото – из социальной сети facebook



