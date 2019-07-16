Регистрация Войти
Вход на сайт
Победители и влюбленные не болеют.
Юлий Цезарь
Выбор редакции
 
 

Военно-патриотический фестиваль «Воин России» ждет тебя

Женщина почти каждый день стреляет из пистолета со своего балкона

«Зенит» - «Тамбов» 2:1

Ассоциация пострадавших предпринимателей ждет ответы на вопросы

За чертой бедности более 10% жителей Тамбовской области

В Тамбове в доме обрушились плиты перекрытия

Жители Тамбова: «Федеральные деньги расходуются бездумно и нецелесообразно»

За каждый штраф оператор получает – 243 рубля

В Тамбове увековечат память летчика Ивана Драченко

В Тамбове прошел массовый митинг в поддержку малого предпринимательства

Не допустить вырубку оставшихся деревьев в Олимпийском парке

Продолжается расследование уголовного дела по фактам получения чиновниками взяток

» » Тамбовские власти радушно встретили родственников коллаборационистов

Тамбовские власти радушно встретили родственников коллаборационистов

Сегодня, 08:34
Комментариев: 0
Версия для печати
Тамбовские власти радушно встретили родственников коллаборационистовВ город Тамбов в очередной раз прибыла французская делегация Генерального Совета Департамента Мозель. Среди членов делегации были и родственники коллаборационистов, которые в годы Великой Отечественной войны воевали на стороне нацистской Германии. При этом наши власти и родственники коллаборационистов, считаю, что все призванные молодые люди с присоединённой территории Франции - жители провинций Эльзас и Лотарингия были солдатами поневоле.

С 1942 по 46 годы на территории Тамбовской области базировался лагерь для военнопленных №188. По неподтвержденным данным в нем находились от 40 до 60 тысяч человек, преимущественно французы. Больше всего пленных поступило в 1943-ем после Сталинградской битвы, где были взяты в плен не только немцы, но и представители других наций сражавшихся на стороне армии Адольфа Гитлера.

Особенно радушно гостей встретили с хлебом и солью в стенах Тамбовской городской Думы.

Фото – из социальной сети facebook
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Почтить память жертв Второй Мировой войны

Тамбовскую область посетила делегация потомков фашистских коллаборационисто ...

Памятник дружбе или фашистским пособникам?

В честь победителей Сталинградской битвы

В Тамбове разыскиваются родственники погибшего фронтовика

МИТИНГ У ПАМЯТНИКА МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ, ПОГИБШИМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВ ...

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Тамбовские власти радушно встретили родственников коллаборационистов

Сегодня, 08:34
0
В город Тамбов в очередной раз прибыла французская делегация Генерального Совета Департамента Мозель.

В Тамбове столкнулось два пассажирских автобуса

Сегодня, 08:15
0
Вчера днем в Тамбове на перекрестке улиц Базарная и Студенецкая Набережная в районе ТРЦ «Акварель» произошло ДТП - столкнулось два пассажирских автобуса, которые двигались по одному направлению, но не захотели уступать друг другу дорогу.

Военно-патриотический фестиваль «Воин России» ждет тебя

Вчера, 18:50
0
20 июня на базе авиаклуба ДОСААФ в районе села Горелое пройдет военно-патриотический фестиваль «Воин России».

Региональные власти отказались обнародовать свои договоренности с РПЦ

Вчера, 18:26
0
Администрация Тамбовской области на официальный запрос средства массовой информации «ПРАВО68» ознакомится с протоколами заседаний рабочей группы по обсуждению планов совместных действий региональных властей и Тамбовской митрополии РПЦ ответила отказом.

Родители бьют тревогу, что детям во время не делают прививки

Вчера, 15:46
0
Участились сообщения жителей области в адрес органов государственной власти, что в учреждениях здравоохранения существует проблема с вакцинацией детей, в том числе от кори.

В Тамбове прошел рейд по бахчевым развалам

Вчера, 15:23
0
На днях в Тамбове сотрудники администрации города при привлечении специалистов других служб провели рейд по бахчевым развалам.

Женщина почти каждый день стреляет из пистолета со своего балкона

Вчера, 15:10
0
Жители города Тамбова, проживающие в доме №4 по улице Запрудная, бьют тревогу – почти каждый день из пистолета с балкона стреляет местная жительница. Как правило, под обстрел попадают электрощиты и машины.

Тамбовская митрополия хочет сделать день поминовения усопших праздничным днём

16 июля 2019
0
Тамбовская митрополия РПЦ обратилась в Тамбовскую областную Думу с инициативой сделать день поминовения усопших – Радоницу – выходным праздничным днём на территории нашего региона.

В Новоархангельском сельсовете деньги за похороны безродных идут частной конторе

16 июля 2019
0
Прокуратура Тамбовской области обратилась в арбитражный суд Тамбовской области к администрации Новоархангельского сельсовета Первомайского района и ООО «Мемориальная компания Тамбовской области» о признании недействительным договора на оказание услуг по погребению безродных, невостребованных и

Появился мерч рок-фестиваля Чернозем-2019

16 июля 2019
0
В Тамбове в магазине Пилот на Интернациональной, 30а началась продажа атрибутики рок-фестиваля "Чернозем". Уже сейчас можно приобрести атрибутику 2019 года. Есть четыре вида футболок, два вида бандан, магниты, кружки и наклейки.

В Тамбовском районе прошел фестиваль крафтового сыра

15 июля 2019
0
На прошедших выходных в Тамбовском районе прошел фестиваль ремесленного сыра, где собрались мастера из Уварово, Мичуринска, Рассказовского, Бондарского районов и других муниципальных образований.

В регионе 7 человек отравились грибами, один из них скончался

15 июля 2019
0
В Тамбовской области за последнее время 7 человек отравились грибами, один из них скончался.

На рок-фестивале Чернозем разыграют 300 литров топлива

15 июля 2019
0
На рок-фестивале Чернозем разыграют 300 литров топлива ЛУКОЙЛ. Вы сможете не только насладиться любимой музыкой и душевной атмосферой фестиваля, но и сэкономите деньги на заправку своего автомобиля!

В Тамбове хотят ликвидировать стихийные рынки

15 июля 2019
0
Городские власти продолжают наводить порядок в рамках организации уличной торговли, основная задача должны соблюдаться меры безопасности и санитарные нормы.

«Зенит» - «Тамбов» 2:1

15 июля 2019
0
Вчера в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» состоялась игра между ФК «Зенит» и «Тамбов».

Подготовка ко Дню Победы обернулась уголовным делом

14 июля 2019
0
Инжавинский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему главному бухгалтеру Караваинского сельского совета Инжавинского района, которая совершила служебный подлог при следующих обстоятельствах.

В два раза увеличат число камер фиксации нарушений на дорогах

14 июля 2019
0
Власти в Тамбовской области планируют в два раза увеличить число камер фиксации нарушений правил движения на дорогах с 47 до 99, - сообщает ТАСС.

На какого работает тамбовская земля?

13 июля 2019
0
Некоторые главы муниципальных образований через подставных лиц или родственников фактически являются крупными земельными владельцами, но даже им тяжело конкурировать с агрохолдингами.

В Тамбове машина сбила пешехода и перевернулась

13 июля 2019
0
В Тамбове на ул. Советская в районе гипермаркета «Ашан» произошло ДТП – легковой автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину, далее проехав несколько метров, машина перевернулась и завалилась на бок.

Ассоциация пострадавших предпринимателей ждет ответы на вопросы

13 июля 2019
0
Прошло несколько недель с «Прямой линии» Президента РФ Владимира Путина, а ответы на наболевшие вопросы, которые задавали представители ассоциации пострадавших предпринимателей, так и не поступили. Определенная реакция есть - судебные иски со стороны руководителя «Крымавтодор» и отписки из органов

Комиссией сделан предварительный вывод о гибели рыбы в Цне

13 июля 2019
0
Управлением Росприроднадзора по Тамбовской области по факту массовой гибели рыбы в районе села Донское Тамбовского района были проведены рейдовые мероприятия с привлечение специалистов из других структур. По подсчетам специалистов Рыбнадзора, погибло не менее 20 тысяч рыб разных видов.
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Rambler Яндекс цитирования

© 2001-2014 Информационное агентство "Тамбов-информ" предлагает новости Тамбова, Тамбовской области и соседних регионов - Воронежа, Липецка, Саратова, Пензы, Белгорода и Рязани.".

18+
Все права защищены. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА Тамбов-информ обязательна.

Свидетельство о регистрации электронного периодического издания Эл № 77-4943 от 30.11.2001 выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, Ленинград, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, студенты, Тамбов, тамбовская область, Шанина, школа, юрий жирков

Показать все теги