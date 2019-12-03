Регистрация Войти
Вход на сайт
На чужие ноги лосины не натягивай.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Жители Тамбовского района выразили недоверие местным властям

Вместо детского утренника директор ДК накрыл стол для чиновников

Очередные обыски прошли в кабинетах высокопоставленных чиновников

В Тамбове установлена причина неприятного запаха – очистные сооружения «ТКС»

В Тамбове после реконструкции открыли площадь Льва Толстого

Социсследования в Тамбовской области проводит предприниматель, занимающийся стиркой

«Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче 17-го тура

В Тамбове выявлено очередное повреждение на водоводе

В Тамбовской области вновь сложилось миграционное уменьшение населения

Световые опоры посреди тротуара – пешеходам не помеха?

Капитальный ремонт МКД завершен на 90%

Поручение представителя Президента по реконструкции площади Льва Толстого – не выполнено

» » Дед мороз начнет свой прием с 21 декабря

Дед мороз начнет свой прием с 21 декабря

Сегодня, 08:29
Комментариев: 0
Версия для печати
Дед мороз начнет свой прием с 21 декабря В Тамбове резиденция Деда Мороза начнет свою работу с 21 декабря в специальной избушке у ЛДС «Кристалл». Резиденция будет принимать всех желающих в рамках «Новогодней поляны – 2020», которая будет работать до 12 января 2020 года.

У ЛДС «Кристалл» также сорганизуют работу всевозможных аттракционов, продажу сувениров, выпечки. На праздничной площадке будут проводить мероприятия каждый день.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Тамбове появится Дед Мороз диджей

Избушка Деда Мороза откроет двери для тамбовской детворы

План новогодних мероприятий в Тамбове на 22 декабря -12 января

Старт новогодним праздникам в Тамбове будет дан 10 декабря

Новогодние выходные в Тамбове: афиша на 7 января.

В Тамбове откроется приемная Деда Мороза

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Тамбовская область осталась без правительственного гранта

Сегодня, 08:40
0
Тамбовская область не получит правительственный грант за достижение «наилучших значений показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и региональных органов исполнительной власти».

Дед мороз начнет свой прием с 21 декабря

Сегодня, 08:29
0
В Тамбове резиденция Деда Мороза начнет свою работу с 21 декабря в специальной избушке у ЛДС «Кристалл».

К 37 домам в городе Тамбове восстановлена линия рециркуляции

Сегодня, 08:19
0
В текущем году ПАО «Квадра» (ТЭЦ) восстановила линию циркуляции к 37 многоквартирным домам города Тамбова.

Легким движением руки часовня-храм превращается в беседку

Сегодня, 08:10
0
Скандальная история, связанная со строительством в районе стадиона «Динамо» в городе Тамбове храма-часовни в честь Николая Чудотворца вышла на федеральный уровень.

Жители Тамбовского района выразили недоверие местным властям

Вчера, 17:04
0
Вчера жители села Тулиновка и власти организовали сход по вопросам строительства учреждения здравоохранения, экспансии представителей Тамбовской Епархии РПЦ. Власти планируют перенести Тулиновский врачебный участок из центра села на совершенно другую территорию, да и хотят оставить лишь кабинет

В рамках нацпроекта в Тамбове отремонтируют участок ул. Советская

Вчера, 09:25
0
В рамках национального проекта в Тамбове в 2020 году отремонтируют участок улицы Советская, от Красноармейской до Максима Горького. В нормативное состояние приведут 2,4 километра дорожного полотна.

Вместо кольца на пересечении улиц Агапкина и Мичуринской - светофор

3 декабря 2019
0
На пересечении улиц Агапкина и Мичуринской в городе Тамбове, где ранее было кольцо установлены светофоры.

В Тамбове будет работать 80 елочных базаров

3 декабря 2019
0
В городе Тамбове будет организовано более 80 ёлочных базаров в разных частях областного центра.

Из бюджетного учреждения уволили женщину из-за ее беременности

3 декабря 2019
0
Мировой судья города Мичуринска назначил директору МБУ «Управление пассажирскими перевозками города Мичуринска» меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа за то, что он уволил женщину из-за ее беременности, - сообщает «ПРАВО68».

«Краснодар» разгромил «Тамбов»

2 декабря 2019
0
В матче 18-го тура молодежного первенства страны «Краснодар» на домашнем поле одержал победу над «Тамбовом», игра закончилась со счетом 4:1.

Появляются новые виды мошенничества

2 декабря 2019
0
В Тамбове с начала года сотрудники правоохранительных органов зафиксировали 669 случаев мошенничества.

В Тамбовской области смертность превышает рождаемость в два раза

1 декабря 2019
0
В Тамбовской области за отчетный период с начала года зарегистрировано 5,8 тыс. новорожденных, это на 428 младенцев меньше в 2018 году, - сообщает Тамбовстат. Умерло – 11432 человек.

В областном центре насмерть сбили пешехода

1 декабря 2019
0
По сообщению очевидцев в западной части города Тамбова в районе остановки «Елецкая» сбили пешехода, - сообщает onlinetambov.ru

Контрольные органы проверят освоение денег на реконструкцию стадиона «Спартак»

30 ноября 2019
0
Депутаты Тамбовской городской Думы внесли контрольно-счетной палате города ряд поручений.

На 7 улицах в с. Староюрьево не решен вопрос о сборе и вывозе ТКО

30 ноября 2019
0
Органы прокуратуры выявили нарушения санитарного законодательства на территории с. Староюрьево.

Вместо детского утренника директор ДК накрыл стол для чиновников

30 ноября 2019
0
Директор Тамбовского районного Дома культуры Сергей Ранчин попал под уголовное преследование из-за обвинений в том, что он потратил выделенные на детские утренники деньги на организацию новогоднего корпоратива для сотрудников администрации.

Минфин выявил нецелевое использование бюджетных средств

29 ноября 2019
0
В арбитражном суде города Москвы рассматривается дело по иску Администрации Тамбовской области (управления сельского хозяйства Тамбовской области) к Минфину России и казначейству о признании незаконным приказа от 22.08.2019 № 465.

Темп роста экономики Тамбовской области снизился в 7 раз

29 ноября 2019
0
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области Сергей Юхачев в ходе встрече с журналистами рассказал об экономических достижениях Тамбовской области.

В центре Тамбова перевернулась иномарка

29 ноября 2019
0
Вчера в центре Тамбове на пересечение улиц Пролетарская и Карла Маркса столкнулись автомобиль «Приора» и «Рено».

Очередные обыски прошли в кабинетах высокопоставленных чиновников

29 ноября 2019
0
И снова сотрудники правоохранительных органов наведались в кабинеты чиновников администрации Тамбовской области.

В Тамбовской области будут развивать сеть организаций оказывающих бесплатную юридическую помощь

28 ноября 2019
0
Заключено соглашение о взаимодействии и перенаправлении получателей бесплатной юридической помощи в системе бесплатной юридической помощи.
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2019 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: г. Тамбов, ул. Мичуринская, 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, блокада, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, инна жиркова, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, скутер, Тамбов, тамбовская область, умвд, юрий жирков

Показать все теги