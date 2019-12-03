|
Дед мороз начнет свой прием с 21 декабря
Сегодня, 08:29
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбове резиденция Деда Мороза начнет свою работу с 21 декабря в специальной избушке у ЛДС «Кристалл». Резиденция будет принимать всех желающих в рамках «Новогодней поляны – 2020», которая будет работать до 12 января 2020 года.
У ЛДС «Кристалл» также сорганизуют работу всевозможных аттракционов, продажу сувениров, выпечки. На праздничной площадке будут проводить мероприятия каждый день.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.