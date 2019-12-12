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Новый вид мошенничества от имени Роспотребнадзора

Сегодня, 08:07
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Новый вид мошенничества от имени РоспотребнадзораУправление Роспотребнадзора по Тамбовской области предупреждает о новых видах мошеннических действий, совершаемых от имени федеральных государственных гражданских служащих Роспотребнадзора.

По информации одного из территориальных органов Роспотребнадзора, выявлены случаи получения физическими и юридическими лицами через ФГУП «Почта России» постановлений о назначении административного наказания и требований об уплате административного штрафа, якобы от имени руководителя (заместителя руководителя) территориального органа Роспотребнадзора.

В случае сомнений в правильности полученного требования об уплате административного штрафа, рекомендуем обращаться в Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области (392000, г. Тамбов, ул. Б. Васильева, д. 5, тел. 8 (4752) 47-19-46).
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Новый вид мошенничества от имени Роспотребнадзора

Сегодня, 08:07
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Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области предупреждает о новых видах мошеннических действий, совершаемых от имени федеральных государственных гражданских служащих Роспотребнадзора.

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