|
Новый вид мошенничества от имени Роспотребнадзора
Сегодня, 08:07
Комментариев: 0
Версия для печати
Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области предупреждает о новых видах мошеннических действий, совершаемых от имени федеральных государственных гражданских служащих Роспотребнадзора.
По информации одного из территориальных органов Роспотребнадзора, выявлены случаи получения физическими и юридическими лицами через ФГУП «Почта России» постановлений о назначении административного наказания и требований об уплате административного штрафа, якобы от имени руководителя (заместителя руководителя) территориального органа Роспотребнадзора.
В случае сомнений в правильности полученного требования об уплате административного штрафа, рекомендуем обращаться в Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области (392000, г. Тамбов, ул. Б. Васильева, д. 5, тел. 8 (4752) 47-19-46).
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.