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Власти пообещали, что соли хватит всем
На территории Тамбовской области в продуктовых магазинах наблюдается повышенный спрос на продукты первой необходимости, в том числе на соль. По информации администрации Тамбовской области предприняты все необходимые меры, чтобы соль могли приобрести все желающие.
«Со складов соли стали отгружать в пять раз больше. Однако и запасы постоянно пополняются», -сообщили региональные власти.
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На территории Тамбовской области в продуктовых магазинах наблюдается повышенный спрос на продукты первой необходимости, в том числе на соль.
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