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Администрация Тамбова не видит нарушений в деле с землей под Олимпийский бассейн
Сегодня, 10:25
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Администрация города Тамбова не видит нарушений в деле по продаже земельного участка без проведения торгов по ул. Мичуринская, 211Б, об этом говорится в ответе на обращение депутата гордумы Артема Александрова, который обратился в администрацию города с просьбой инициировать расторжение договора и провести служебную проверку. На земле вместо масштабного спортивного объекта построили бассейн площадью 185 кв. м. и за счет этого без торгов выкупили землю.
Иного мнения УФАС по Тамбовской области, которое пришло к выводу, что местная администрация не имела законных оснований продавать без торгов земельный участок площадью 8 496 кв.м. за 3 млн. рублей, на котором предполагалось построить олимпийский бассейн.
«Администрация города Тамбова не подтвердила документально право владельца мини-бассейна на получение без проведения торгов в собственность земельного участка. Это свидетельствует о несоразмерности площади приобретенного физическим лицом земельного участка площади объекта недвижимости, и необоснованности предоставления ему без торгов участка площадью, значительно превышающей площадь объекта», - говорится в ответе УФАС.
Несмотря на отписку чиновников администрации, депутат намерен не останавливаться и планируют поднять вопрос на заседании Тамбовской городской Думы.
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