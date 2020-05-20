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Депутаты гордумы довольны состоянием дорог
20 мая 2020
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Комитет городского хозяйства Тамбовской городской Думы признал работу администрации по ремонту и содержанию дорог в областном центре за 2019 год – удовлетворительной. В 2019 году на содержание городских дорог было направлено больше 634-х миллионов.
Но не все депутаты оценивают работу администрации в положительном ключе. По мнению Артема Александрова у горожан много
вопросов к состоянию и содержанию городских дорог.
Стоит отметить, что в Тамбове до настоящего момента не утвержден план ремонта дорог на 2020 год.
Фото: Информационное управление администрации Тамбова.
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