«Разборки» на мусорном рынке Тамбовской области продолжаются Комментариев: 0 АО «Тамбовская сетевая компания» без проведения торгов заключила 14 договоров на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов. Тамбовское УФАС России сообщила компании о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства на рынке услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов. Поводом для выдачи предупреждения послужило обращение ООО «ТЭКО-Сервис».



АО «Тамбовская сетевая компания» является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. В нарушение норм действующего законодательства Общество без проведения торгов заключило 14 договоров на оказание услуг по транспортированию ТКО.



Несоблюдение АО «ТСК» обязательного порядка отбора поставщиков на заключение договоров на оказание услуг по транспортированию ТКО путем проведения торгов ограничивает конкуренцию на рынке услуг по транспортированию ТКО и создает дискриминационные (неравные) условия доступа на данный рынок потенциальным участникам, в том числе ООО «ТЭКО-Сервис», которые были лишены возможности принять участие в отборе поставщиков, что запрещено пунктом 6 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».



УФАС сообщает, что АО «ТСК» предупреждено о необходимости прекращения признаков нарушения антимонопольного законодательства путем принятия в срок до 20 июня 2019 года мер, направленных на проведение аукциона на право заключения договоров на оказание услуг по транспортированию ТКО. АО «Тамбовская сетевая компания» без проведения торгов заключила 14 договоров на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов. Тамбовское УФАС России сообщила компании о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства на рынке услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов. Поводом для выдачи предупреждения послужило обращение ООО «ТЭКО-Сервис».АО «Тамбовская сетевая компания» является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. В нарушение норм действующего законодательства Общество без проведения торгов заключило 14 договоров на оказание услуг по транспортированию ТКО.Несоблюдение АО «ТСК» обязательного порядка отбора поставщиков на заключение договоров на оказание услуг по транспортированию ТКО путем проведения торгов ограничивает конкуренцию на рынке услуг по транспортированию ТКО и создает дискриминационные (неравные) условия доступа на данный рынок потенциальным участникам, в том числе ООО «ТЭКО-Сервис», которые были лишены возможности принять участие в отборе поставщиков, что запрещено пунктом 6 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».УФАС сообщает, что АО «ТСК» предупреждено о необходимости прекращения признаков нарушения антимонопольного законодательства путем принятия в срок до 20 июня 2019 года мер, направленных на проведение аукциона на право заключения договоров на оказание услуг по транспортированию ТКО.



