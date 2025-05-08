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Ветеран из Тамбова отправился в Москву на Парад Победы
В преддверии 80-летия Великой Победы 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Серафим Васильевич Жмылёв из Тамбова отправился в Москву, чтобы принять участие в торжественном Параде Победы на Красной площади. Об этом сообщили в пресс-службе городской клинической больницы №3 имени И.С. Долгушина, где ветеран прошёл полное медицинское обследование.
По словам врачей, состояние здоровья Серафима Васильевича позволило ему отправиться в поездку. Вместе с родственниками его сопровождала старшая медсестра хирургического отделения Екатерина Выжанова, чтобы обеспечить необходимую медицинскую поддержку и комфорт в пути.
Поездка прошла успешно. На столичном вокзале ветерана встретили с цветами и поздравлениями, отдав дань уважения его подвигу.
Серафим Васильевич Жмылёв — один из последних участников боевых действий, кто лично прошёл путь войны. Его присутствие на главной площади страны в день 9 мая станет не только знаком памяти, но и живым свидетельством той героической эпохи.
Фото: gkb3-tambov.ru
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