Тамбовская область объединена в единый округ: ЦИК пересматривает схему выборов в Госдуму 0 Центральная избирательная комиссия России утвердила новую схему одномандатных избирательных округов для будущих выборов в Государственную думу. Одним из заметных изменений стало объединение Тамбовской области в единый округ — ранее регион был представлен двумя.

В Тамбове создают онлайн-платформу по объектам культурного наследия 0 В администрации Тамбова анонсировали запуск нового интернет-ресурса, который объединит информацию о состоянии и восстановлении объектов культурного наследия города. Платформа призвана стать прозрачным и удобным инструментом для горожан, специалистов и потенциальных инвесторов.

Экс-министр ЖКХ Тамбовской области Елена Бабикова получила условный срок за превышение полномочий 0 Ленинский районный суд Тамбова признал бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса региона Елену Бабикову виновной в превышении должностных полномочий. Суд назначил ей наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком и запретом

Реставрация памятника Зое Космодемьянской в Тамбове не уложилась в срок 0 Реставрационные работы на одном из главных символов Тамбова — памятнике Герою Советского Союза Зое Космодемьянской — и благоустройство прилегающего сквера в центре города не были завершены к установленному контрактом сроку. По документам сдача объекта должна была состояться до 30 апреля, однако

В Мичуринске открыли мемориальную доску герою СВО Роману Скляренко 0 3 мая 2025 года у здания начальной школы МБОУ СОШ № 1 в городе Мичуринске состоялась церемония открытия мемориальной доски участнику специальной военной операции Роману Юрьевичу Скляренко. Памятное мероприятие прошло при участии родных, педагогов, школьников, представителей администрации,

На Тамбовщине столкнулись два мопеда: пострадали трое подростков 0 Вечером 5 мая на улице Дорожной в селе Красная Криуша Тамбовского округа произошло ДТП с участием несовершеннолетних водителей. Как сообщили в Госавтоинспекции, 14-летний подросток на мопеде «Кольт», не имея водительского удостоверения и защитного шлема, начал разворот от правого края проезжей

Тамбовские команды успешно выступили на Международном фестивале адаптивного хоккея в Сириусе 0 С 25 по 30 апреля в Сириусе прошёл VII Международный фестиваль адаптивного хоккея, в котором приняли участие четыре команды Тамбовской области, подготовленные АНО «Вершина». Спортсмены выступили в дисциплинах следж-хоккея и специального хоккея, продемонстрировав достойные результаты и спортивный

В Тамбовской области выявили схему махинаций с землёй 0 Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов инициировал служебные проверки в региональных министерствах градостроительства и архитектуры, а также имущественных отношений и госзаказа. Поводом стали выявленные случаи незаконного предоставления земельных участков фиктивным инвесторам.

Тамбов готовится к празднованию Дня Победы: стартует праздничная программа 0 В Тамбове активно идут приготовления ко Дню Победы — одному из самых значимых и объединяющих праздников в России. Как сообщил глава администрации города Максим Косенков, для жителей всех возрастов подготовлена насыщенная и разноплановая программа мероприятий, охватывающая разные районы города.

Администрация Тамбова оспаривает решение суда о выплате 133 млн рублей бывшему концессионеру 0 Администрация Тамбова направила апелляционную жалобу на решение арбитражного суда, ранее постановившего взыскать с мэрии 133,2 миллиона рублей в пользу ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО». Суд признал правомерными требования компании, связанные с досрочным расторжением концессионного соглашения по

Ремонт автодороги «Тамбов — Шацк» в Тамбовской области выходит на завершающий этап 0 В Тамбовской области продолжается масштабная реконструкция автодороги регионального значения «Тамбов — Шацк», проходящая в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы ведутся на участке с 91-го по 128-й километр. Подрядчиком выступает ЗАО «ДСУ-2».

Социальный автопоезд "Забота" вновь помогает жителям отдалённых сёл Тамбовской области 0 С апреля в Тамбовской области вновь начал работу социальный автопоезд "Забота", предоставляющий медицинскую и социальную помощь жителям сельских территорий. Весенний этап проекта уже охватил три населённых пункта: село Пахотный Угол, село Горелое и посёлок Центральный. Здесь помощь получили более

В Тамбовской области зафиксирован резкий рост обращений по укусам клещей — пострадали более 640 человек 0 С начала сезона активности клещей в Тамбовской области уже 642 человека обратились за медицинской помощью после укусов, из них 206 — дети. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Эти показатели почти вдвое превышают данные за аналогичный период 2024 года, когда было

В Северном микрорайоне Строителя построят новую котельную за 355 млн рублей 0 Администрация Тамбова направит 270,1 млн рублей муниципальному предприятию «Цнинский хозяйственный центр» на строительство новой котельной мощностью 32 МВт в микрорайоне Северный посёлка Строитель. Постановление о выделении средств подписал глава городской администрации Максим Косенков 28 апреля.

Опасный разворот: в Тамбове иномарка перевернулась после столкновения 0 Днём 2 мая на пересечении улиц Мичуринской и Никифоровской в северной части Тамбова произошло серьёзное ДТП с участием двух легковых автомобилей. По информации очевидцев, девушка-водитель автомобиля Toyota, чей водительский стаж составляет менее года, совершила запрещённый левый поворот на улицу

Тамбовская область отремонтирует 284 км дорог в 2025 году 0 Минтранс Тамбовской области совместно с главами городов и округов утвердил перечень дорожных участков, которые будут отремонтированы в 2025 году. Согласно плану, в нормативное состояние приведут более 284 километров дорожного полотна и 254 погонных метра искусственных сооружений. Общий объём

Тамбовские единоросы проводят праймериз по выдвижению кандидата в губернаторы 0 Два претендента — действующий врио губернатора Евгений Первышов и депутат областной думы Сергей Хаустов — подали заявки на участие в предварительном голосовании (праймериз) тамбовского отделения партии «Единая Россия».

Дом за рубль: инвестор отказался восстанавливать объект культурного наследия в Тамбове 0 В Тамбове вновь оказался под угрозой разрушения исторический объект — здание на углу улиц Базарной и Куйбышева, приобретённое ООО «СК Старт» всего за один рубль. Покупка состоялась в мае 2024 года в рамках программы привлечения инвесторов к сохранению памятников архитектуры. Однако спустя почти год

В Тамбове прошёл рейд по выявлению уклоняющихся от воинского учёта среди новых граждан РФ 0 Сотрудники военного следственного отдела по Тамбовскому гарнизону совместно с полицией и представителями военкомата провели очередной рейд, направленный на борьбу с нарушениями миграционного законодательства. Основной целью мероприятия стало выявление граждан, получивших российское гражданство, но

В Моршанске прошёл волейбольный турнир памяти Героя СССР Николая Кузнецова 0 26 апреля в Моршанске состоялся традиционный волейбольный турнир среди воинов-интернационалистов Тамбовской области, посвящённый 40-летию подвига Героя Советского Союза Николая Анатольевича Кузнецова. Мероприятие объединило участников из разных городов региона — Мичуринска, Моршанска, Рассказово и