|
В Тамбове создают онлайн-платформу по объектам культурного наследия
Вчера, 17:34
Комментариев: 0
Версия для печати
В администрации Тамбова анонсировали запуск нового интернет-ресурса, который объединит информацию о состоянии и восстановлении объектов культурного наследия города. Платформа призвана стать прозрачным и удобным инструментом для горожан, специалистов и потенциальных инвесторов.
Как рассказала председатель комитета архитектуры и градостроительства Яна Ломко, на сайте будут собраны сведения о памятниках архитектуры, уже проданных, находящихся в стадии реставрации и тех, что планируются к продаже. Каждый объект будет сопровождаться исторической справкой, информацией о владельцах, подрядных организациях, сроках работ, проектной документацией и координатами на карте.
Важной функцией станет вкладка для инвесторов: там разместят перечень доступных к реализации зданий с обозначением охранных зон, инвестиционных паспортов и обязательств, которые должен взять на себя покупатель. Предусмотрена фильтрация по типу объекта, статусу, местоположению и другим параметрам.
Разработчики обещают запустить сайт в ближайшие дни. Администрация рассчитывает, что ресурс повысит интерес к реставрации старинных зданий и поможет сохранить исторический облик Тамбова, упростив диалог между властью, бизнесом и обществом.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.