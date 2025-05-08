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Бронепоезд «Волга» прибыл в Тамбов: символ силы и памяти
Вчера, 08:42
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8 мая на железнодорожной станции «Тамбов» состоялась торжественная встреча бронепоезда «Волга». Современная боевая машина, участвующая в охране военных и гражданских составов в зоне специальной военной операции, вызвала большой интерес среди жителей и гостей города.
Как отметил врио главы Тамбовской области Евгений Первышов, приезд бронепоезда имеет важное символическое значение: «Для тамбовчан большая честь принять у себя эту боевую машину — символ несокрушимости духа и верности долгу».
На вокзале развернулась насыщенная культурная программа. С концертами выступили местные творческие коллективы и духовой оркестр. Гостей особенно впечатлил ансамбль народной и казачьей песни «Любо Жить», а также трогательная акция «Вальс Победы».
В рамках визита были открыты тематические экспозиции, посвящённые роли железной дороги в годы Великой Отечественной войны и современной специальной военной операции. Каждый желающий мог ознакомиться с историей бронепоездов и вкладом железнодорожников в оборону страны.
После Тамбова бронепоезд «Волга» продолжит свой маршрут: 9 мая он будет встречен в Воронеже, а 10 мая — в Старом Осколе.
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