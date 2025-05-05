Тамбовские команды успешно выступили на Международном фестивале адаптивного хоккея в Сириусе Комментариев: 0



Следж-хоккейная команда «Волчата-следж» из Мичуринска под руководством Виталия Исаева провела три напряжённые встречи, одержав одну победу и потерпев два поражения. В команде играют юноши с поражением опорно-двигательного аппарата старше 14 лет.



Дебютанты фестиваля — «Пчёлы-следж» из Тамбова (возрастная категория 7–14 лет) — выступили уверенно: две ничьи и два поражения позволили занять шестое место в дивизионе. Команду тренирует Даниил Краснослободцев.



В дисциплине специального хоккея для детей с особенностями интеллектуального развития Тамбовскую область представили «Пчёлы-спец» (Тамбов) и «Волчата-спец» (Мичуринск). Тамбовчане под руководством Никиты Крючкова и Романа Блохина выиграли два матча и уступили в одном с минимальной разницей в счёте. Мичуринские хоккеисты под наставничеством Вадима Мочалова завершили турнир с одной победой и двумя поражениями.



Работа команд и участие в фестивале стали возможны благодаря усилиям организаторов: Оксаны Осетровой, Екатерины Медвежинской и Максима Терехова. Фестиваль вновь доказал, что адаптивный спорт — это не только игра, но и путь к равенству, самореализации и настоящим победам. С 25 по 30 апреля в Сириусе прошёл VII Международный фестиваль адаптивного хоккея, в котором приняли участие четыре команды Тамбовской области, подготовленные АНО «Вершина». Спортсмены выступили в дисциплинах следж-хоккея и специального хоккея, продемонстрировав достойные результаты и спортивный дух.Следж-хоккейная команда «Волчата-следж» из Мичуринска под руководством Виталия Исаева провела три напряжённые встречи, одержав одну победу и потерпев два поражения. В команде играют юноши с поражением опорно-двигательного аппарата старше 14 лет.Дебютанты фестиваля — «Пчёлы-следж» из Тамбова (возрастная категория 7–14 лет) — выступили уверенно: две ничьи и два поражения позволили занять шестое место в дивизионе. Команду тренирует Даниил Краснослободцев.В дисциплине специального хоккея для детей с особенностями интеллектуального развития Тамбовскую область представили «Пчёлы-спец» (Тамбов) и «Волчата-спец» (Мичуринск). Тамбовчане под руководством Никиты Крючкова и Романа Блохина выиграли два матча и уступили в одном с минимальной разницей в счёте. Мичуринские хоккеисты под наставничеством Вадима Мочалова завершили турнир с одной победой и двумя поражениями.Работа команд и участие в фестивале стали возможны благодаря усилиям организаторов: Оксаны Осетровой, Екатерины Медвежинской и Максима Терехова. Фестиваль вновь доказал, что адаптивный спорт — это не только игра, но и путь к равенству, самореализации и настоящим победам.



