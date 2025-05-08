Юнармейский парад в Мичуринске: память, традиции и патриотизм Комментариев: 0



Почётным гостем и принимающим парад стал подполковник, лётчик, кавалер ордена Красной Звезды, ветеран Афганской кампании В.М. Воротников. Командовал мероприятием ветеран боевых действий на Таджико-афганской границе А.Л. Медников.



Юнармейские отряды — юные моряки, десантники, артиллеристы, танкисты, пограничники, ракетчики, суворовцы и морская гвардия — торжественно доложили о готовности к построению, после чего под звуки марша с чёткой выправкой прошли перед зрителями. Их уверенные шаги стали символом преемственности поколений и уважения к воинским традициям.



По итогам парада лучшие юнармейцы были награждены грамотами, а специальные призы от членов Мичуринского отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана» и настоятеля храма Дмитрия Быкова получили учащиеся 3А и 3В классов. Кроме того, директору школы И.А. Тимошкиной было вручено шесть комплектов юнармейской формы для дальнейшего развития движения.



Юнармия объединяет более миллиона юных россиян и помогает формировать уважение к службе, воинскому долгу и любви к Родине. Парад в Мичуринске — ещё одно подтверждение того, что память о подвигах старших поколений жива и находит отклик в сердцах детей.



Мероприятие стало возможным благодаря грантовой поддержке Правительства Тамбовской области (соглашение № 75 от 04.09.2024 г.), что подчёркивает значимость патриотического воспитания на уровне региона. Военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения остаётся одним из важнейших направлений общественной жизни. В Мичуринске ключевую роль в этом процессе играют ветераны боевых действий, передающие свою мудрость и жизненный опыт школьникам. Одним из ярких примеров стал «Парад юнармейских войск», состоявшийся в МБОУ СОШ № 18 им. Э.Д. Потапова в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.Почётным гостем и принимающим парад стал подполковник, лётчик, кавалер ордена Красной Звезды, ветеран Афганской кампании В.М. Воротников. Командовал мероприятием ветеран боевых действий на Таджико-афганской границе А.Л. Медников.Юнармейские отряды — юные моряки, десантники, артиллеристы, танкисты, пограничники, ракетчики, суворовцы и морская гвардия — торжественно доложили о готовности к построению, после чего под звуки марша с чёткой выправкой прошли перед зрителями. Их уверенные шаги стали символом преемственности поколений и уважения к воинским традициям.По итогам парада лучшие юнармейцы были награждены грамотами, а специальные призы от членов Мичуринского отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана» и настоятеля храма Дмитрия Быкова получили учащиеся 3А и 3В классов. Кроме того, директору школы И.А. Тимошкиной было вручено шесть комплектов юнармейской формы для дальнейшего развития движения.Юнармия объединяет более миллиона юных россиян и помогает формировать уважение к службе, воинскому долгу и любви к Родине. Парад в Мичуринске — ещё одно подтверждение того, что память о подвигах старших поколений жива и находит отклик в сердцах детей.Мероприятие стало возможным благодаря грантовой поддержке Правительства Тамбовской области (соглашение № 75 от 04.09.2024 г.), что подчёркивает значимость патриотического воспитания на уровне региона.



