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Ряд депутатов областной Думы выступили против одобрения отчета губернатора
Продолжаются обсуждения отчета главы администрации Тамбовской области Александра Никитина о результатах работы исполнительной ветви власти за 2019 год. Не все депутаты областной Думы оказались единодушны во мнении, что отчет необходимо одобрить, следовательно, признать работу администрации области удовлетворительной.
По словам депутата Тамбовской областной Думы от КПРФ Андрея Жидкова в докладе не были озвучены цифры реальной убыли населения Тамбовской области и очевидного снижения рождаемости.«Вопрос демографии был и остаётся для области наиболее актуальным. Или будут реальные сдвиги в решении этого вопроса, или он будет решаться в форме нерегулируемого миграционного процесса. Пока же численность в отдельных районах стала ниже критической точки в 10 тыс. человек. Что дальше? Укрупнение районов, создание городских округов? Что?..
Вопрос здравоохранения неразрывно связан с образованием, спортом, социальной защитой, жилищными условиями и бытом. Здесь тоже достаточное количество вопросов. Большое внимание в отчёте было уделено развитию промышленности, АПК, малому и среднему предпринимательству, инвестициям и инновациям, дорожному хозяйству, состоянию окружающей среды. Цифр много. Доходы консолидированного бюджета Тамбовской области за 2019 год исполнены в объёме 54 млрд. 575,5 млн. рублей, что на 4% выше уровня 2018 года. Вот только не принято вспоминать о почти 20-миллиардном государственном долге, о долгостроях, об обманутых дольщиках, о росте безработицы, о прыжках цен и тарифов на услуги ЖКХ, переселении из ветхого и аварийного жилья. А эти показатели тоже характеризуют уровень жизни тамбовчан. Никуда не ушла закредитованность населения и предприятий в банках»,
- отмечает депутат Андрей Жидков.
Достаточно остаётся граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков. На сегодняшний день на территории Тамбовской области с привлечением средств участников долевого строительства числятся 11 проблемных объектов.
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Продолжаются обсуждения отчета главы администрации Тамбовской области Александра Никитина о результатах работы исполнительной ветви власти за 2019 год. Не все депутаты областной Думы оказались единодушны во мнении, что отчет необходимо одобрить, следовательно, признать работу администрации области
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