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Европейский суд встал на сторону ИА «Тамбов-информ»

Сегодня, 14:47
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Европейский суд встал на сторону ИА «Тамбов-информ» Завершилось многолетнее судебное разбирательство в Европейском суде по правам человека по заявлению ИА «Тамбов-информ» по статье 10 Конвенции по правам человека («Свобода выражения мнения»).

Речь шла о статьях Артёма Александрова на портале сайте: «Чудеса превращений. Или как олигарх-социалист стал консерватором» и «За слова надо отвечать», а также о соцопросе на сайте и других моментах. В 2011 году уполномоченный представитель партии «Единая Россия» Олег Иванов обратился в избирательную комиссию области с жалобой, якобы на незаконную агитацию, которая ведется на портале ИА «Тамбов-информ». По судебному решению агентство оштрафовали за данные материалы на несколько десятков тысяч рублей. Помимо них, были выявлены другие эпизоды, якобы незаконной агитации.

На тот момент суды посчитали, что в спорных статьях содержится негативная информация к кандидату Бабакову A.M., а также к партии «Единая Россия» и к партии «Справедливая Россия», которая является предвыборной агитацией. В частности российские суды признали незаконной агитацией следующие моменты:

- « A.M. Бабаков и в целом партия «Справедливая Россия» всегда были далеки от реальной оппозиционной деятельности, и последние событие это наглядно иллюстрирует»;

- «Засланный олигарх» все-таки оказался в Тамбовской области. И не где-нибудь, а в списках «ЕР» под номером три. Следовательно, верить остальным заявлениям «единороссов», по крайней мере, не дальновидно»;

- «Но то, что проводит наша «Единая Россия» мягко говоря, ничего кроме смеха, больше не вызывает».

По итогам рассмотрения дела ЕСПЧ признал правоту агентства и факт нарушения статьи 10 Европейской Конвенции по правам человека, что недопустимо ограничивать свободу выражения мнения.

«ЕСПЧ выступил против попрания фундаментальных прав и свобод человека, которые были нарушены действиями конкретных должностных лиц, кто сознательно пошёл на нарушение принципа свободы выражения мнения. Речь идёт не только о штрафе как мере наказания, который мы оспорили, но и об ущемлении прав и интересов читателей портала. Право граждан на информацию является одним из важнейших политических и личных прав человека и гражданина», — убежден Артём Александров.
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Европейский суд встал на сторону ИА «Тамбов-информ»

Сегодня, 14:47
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Завершилось многолетнее судебное разбирательство в Европейском суде по правам человека по заявлению ИА «Тамбов-информ» по статье 10 Конвенции по правам человека («Свобода выражения мнения»).

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