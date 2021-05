Европейский суд встал на сторону ИА «Тамбов-информ» Комментариев: 0



Речь шла о статьях Артёма Александрова на портале сайте: «Чудеса превращений. Или как олигарх-социалист стал консерватором» и «За слова надо отвечать», а также о соцопросе на сайте и других моментах. В 2011 году уполномоченный представитель партии «Единая Россия» Олег Иванов обратился в избирательную комиссию области с жалобой, якобы на незаконную агитацию, которая ведется на портале ИА «Тамбов-информ». По судебному решению агентство оштрафовали за данные материалы на несколько десятков тысяч рублей. Помимо них, были выявлены другие эпизоды, якобы незаконной агитации.



На тот момент суды посчитали, что в спорных статьях содержится негативная информация к кандидату Бабакову A.M., а также к партии «Единая Россия» и к партии «Справедливая Россия», которая является предвыборной агитацией. В частности российские суды признали незаконной агитацией следующие моменты:



- « A.M. Бабаков и в целом партия «Справедливая Россия» всегда были далеки от реальной оппозиционной деятельности, и последние событие это наглядно иллюстрирует»;



- «Засланный олигарх» все-таки оказался в Тамбовской области. И не где-нибудь, а в списках «ЕР» под номером три. Следовательно, верить остальным заявлениям «единороссов», по крайней мере, не дальновидно»;



- «Но то, что проводит наша «Единая Россия» мягко говоря, ничего кроме смеха, больше не вызывает».



По итогам рассмотрения дела ЕСПЧ признал правоту агентства и факт нарушения статьи 10 Европейской Конвенции по правам человека, что недопустимо ограничивать свободу выражения мнения.



