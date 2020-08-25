Артема Александрова признали виновным в незаконной агитации Комментариев: 0



«В судебном заседании установлено, что Александров А.Р. в период подготовки выборов распространил агитационный материал, с целью побудить избирателей к голосованию против всех кандидатов и избирательных объединений, за исключением кандидата А.Р. Александрова и партии «КПРФ», способствующей созданию отрицательного отношения к партии «Единая Россия», - из определения суда [пунктуация и орфография сохранены].



Артем Александров не согласен с решением суда и будет его обжаловать. Юридическое сообщество Тамбова не исключает, что если кандидата привлекут и за другие нарушения избирательного законодательства, то это может стать основанием для снятия его с избирательной гонки. Ленинский районный суд города Тамбова признал виновным Артема Александрова в незаконной агитации ст. 5.12 КоАП РФ. В свое статье «Обещания и реальность» депутат анализирует результаты программы «Стратегия-2020», в том числе рассмотрел вопрос снижения уровня доходов горожан, закрытие промышленных предприятий, что в городе нет достойных условий для жизни. Суд пришел к выводу, что размышления Артёма Александрова создают «отрицательное отношение к партии «Единая Россия».«В судебном заседании установлено, что Александров А.Р. в период подготовки выборов распространил агитационный материал, с целью побудить избирателей к голосованию против всех кандидатов и избирательных объединений, за исключением кандидата А.Р. Александрова и партии «КПРФ», способствующей созданию отрицательного отношения к партии «Единая Россия», - из определения суда [пунктуация и орфография сохранены].Артем Александров не согласен с решением суда и будет его обжаловать. Юридическое сообщество Тамбова не исключает, что если кандидата привлекут и за другие нарушения избирательного законодательства, то это может стать основанием для снятия его с избирательной гонки.



