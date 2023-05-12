Политологи комментируют муниципальную реформу в Тамбовской области Комментариев: 0



Создание муниципальных округов осуществляется на основе и в границах 23 районов. Губернатор утверждает, что жители не почувствуют негативных последствий от изменений, поскольку все существующие льготы и доступность услуг будут сохранены. Он также прогнозирует улучшение качества жизни на селе, поскольку объединение сельсоветов в округ с единым бюджетом даст возможность софинансирования и участия в нацпроектах и программах. Иную точку зрения высказывают политологи.



Руководитель Института общественных и политических коммуникаций Владимир Титаренко, убежден, что региональные власти будут укрупнять округа и далее.



«У нас есть районы, где живет 8 тыс. человек. Ну, не могут 23 округа существовать, исходя из такого количества населения. Представляете, какой там может быть уровень образования и здравоохранения? Сегодня уже не в каждом районе есть больница, приходится возить людей в другие районы», – прокомментировал изданию «Клуб Регионов» Владимир Титаренко.



По мнению другого эксперта Артема Александрова у жителей реформа вызывает беспокойство, что их лишат доступа к местной власти, «которая была в деревнях». «Я вижу, что за счет сокращения численного состава органов власти на низовом уровне руководство области получит возможность сократить некоторые расходы. Но на жителей это повлияет негативным образом: у нас большая территория, некоторые села находятся в 20-30 км. от районного центра, а до областного центра от них – 100 и больше километров. То есть они физически будут отрезаны [от власти], жизнь в них будет скукоживаться и обречет эти села на дальнейшее вымирание», – считает Александров.



Важно подчеркнуть, что реформа не ограничится ликвидацией сельсоветов, а потянет за собой другие структурные изменения по сокращению прав населения на решение вопросов местного значения.



«В перспективе уничтожение низового уровня власти, существующего с 1918 года, и вместе с ним остатков социальной инфраструктуры усилит процесс деградации сельских населённых пунктов. Или этого и добиваются «реформаторы», чтобы снять с себя обязательства по поддержке русского села и оставить только землю для агрохолдингов? Дальнейшее укрупнение муниципальных образований приведёт к необратимому оттоку населения из села, к фактическому запустению территорий, ликвидации сельского уклада жизни»,- отмечает Александров.



Фото — letsgophotos.ru Один из важных этапов реформы местного самоуправления в Тамбовской области завершился. Облдума приняла закон, который предусматривает преобразование районов в муниципальные округа. В результате изменений останется только одна администрация с единственным главой, который будет назначен губернатором, и один на всех совет депутатов. Эксперты, опрошенные "Клубом Регионов" , уверены, что губернатор Максим Егоров, поставив себя в центр принятия решений на муниципальном уровне, будет продолжать укрупнять округа.Создание муниципальных округов осуществляется на основе и в границах 23 районов. Губернатор утверждает, что жители не почувствуют негативных последствий от изменений, поскольку все существующие льготы и доступность услуг будут сохранены. Он также прогнозирует улучшение качества жизни на селе, поскольку объединение сельсоветов в округ с единым бюджетом даст возможность софинансирования и участия в нацпроектах и программах. Иную точку зрения высказывают политологи.Руководитель Института общественных и политических коммуникаций Владимир Титаренко, убежден, что региональные власти будут укрупнять округа и далее.– прокомментировал изданию «Клуб Регионов» Владимир Титаренко.По мнению другого эксперта Артема Александрова у жителей реформа вызывает беспокойство, что их лишат доступа к местной власти, «которая была в деревнях».– считает Александров.Важно подчеркнуть, что реформа не ограничится ликвидацией сельсоветов, а потянет за собой другие структурные изменения по сокращению прав населения на решение вопросов местного значения.- отмечает Александров.Фото — letsgophotos.ru



