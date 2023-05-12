Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Мудрость подобна черепаховому супу – не всякому доступна.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Политологи комментируют муниципальную реформу в Тамбовской области

Тамбовская область встретила 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

На доделку дворов по программе «Дворы Тамбовщины» выделят 38 млн рублей

Российский Союз ветеранов Афганистана в Мичуринске продолжает активную военно-патриотическую работу

Возбуждено уголовное дело о загрязнении реки Царевка в Знаменском районе

В Тамбове начались работы по восстановлению временной перемычки

В Мичуринском районе открыли мемориальную доску Ковтуну А.В.

Вынесен обвинительный приговор бывшему проректору ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ»

В Тамбове откроют выставку городских пейзажей художника Алексея Медведева

Тамбовчане бьют тревогу в связи с обмелением канала Цны

Министр экологии может уйти в отставку из-за скандала с «народной плотиной»

В Тамбовской области объявлен конкурс лучших практик наставничества

» » Политологи комментируют муниципальную реформу в Тамбовской области

Политологи комментируют муниципальную реформу в Тамбовской области

Вчера, 09:43
Комментариев: 0
Версия для печати
Политологи комментируют муниципальную реформу в Тамбовской областиОдин из важных этапов реформы местного самоуправления в Тамбовской области завершился. Облдума приняла закон, который предусматривает преобразование районов в муниципальные округа. В результате изменений останется только одна администрация с единственным главой, который будет назначен губернатором, и один на всех совет депутатов. Эксперты, опрошенные "Клубом Регионов", уверены, что губернатор Максим Егоров, поставив себя в центр принятия решений на муниципальном уровне, будет продолжать укрупнять округа.

Создание муниципальных округов осуществляется на основе и в границах 23 районов. Губернатор утверждает, что жители не почувствуют негативных последствий от изменений, поскольку все существующие льготы и доступность услуг будут сохранены. Он также прогнозирует улучшение качества жизни на селе, поскольку объединение сельсоветов в округ с единым бюджетом даст возможность софинансирования и участия в нацпроектах и программах. Иную точку зрения высказывают политологи.

Руководитель Института общественных и политических коммуникаций Владимир Титаренко, убежден, что региональные власти будут укрупнять округа и далее.

«У нас есть районы, где живет 8 тыс. человек. Ну, не могут 23 округа существовать, исходя из такого количества населения. Представляете, какой там может быть уровень образования и здравоохранения? Сегодня уже не в каждом районе есть больница, приходится возить людей в другие районы», – прокомментировал изданию «Клуб Регионов» Владимир Титаренко.

По мнению другого эксперта Артема Александрова у жителей реформа вызывает беспокойство, что их лишат доступа к местной власти, «которая была в деревнях». «Я вижу, что за счет сокращения численного состава органов власти на низовом уровне руководство области получит возможность сократить некоторые расходы. Но на жителей это повлияет негативным образом: у нас большая территория, некоторые села находятся в 20-30 км. от районного центра, а до областного центра от них – 100 и больше километров. То есть они физически будут отрезаны [от власти], жизнь в них будет скукоживаться и обречет эти села на дальнейшее вымирание», – считает Александров.

Важно подчеркнуть, что реформа не ограничится ликвидацией сельсоветов, а потянет за собой другие структурные изменения по сокращению прав населения на решение вопросов местного значения.

«В перспективе уничтожение низового уровня власти, существующего с 1918 года, и вместе с ним остатков социальной инфраструктуры усилит процесс деградации сельских населённых пунктов. Или этого и добиваются «реформаторы», чтобы снять с себя обязательства по поддержке русского села и оставить только землю для агрохолдингов? Дальнейшее укрупнение муниципальных образований приведёт к необратимому оттоку населения из села, к фактическому запустению территорий, ликвидации сельского уклада жизни»,- отмечает Александров.

Фото — letsgophotos.ru
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Районы в Тамбовской области преобразуют в округа

«Что изменит на селе преобразование районов в округа?» — задаются вопросом ...

Артем Александров: ликвидация сельсоветов усилит процесс деградации сел и д ...

Жители тамбовских сел выступают против ликвидации сельсоветов

Преобразование территорий – разумно, грамотно, полезно

Преобразования на муниципальном уровне



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Муниципалитеты получат на поддержку инициативных проектов граждан почти 130 млн рублей

Вчера, 18:09
0
В текущем году муниципалитеты Тамбовской области получат поддержку в размере 129,8 миллиона рублей из областного бюджета для реализации инициативных проектов граждан. Субсидии будут выделены в рамках программы "Формирование современной городской среды". Проект постановления правительства о

В Пичаевском районе отремонтируют службу занятости населения

Вчера, 18:05
0
Одна из 17 регионов России, Тамбовская область, включена в список пилотных регионов федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография". С начала 2023 года началось обновление центров занятости в этом регионе. Федеральный бюджет выделил на реализацию проекта более 187 миллионов

Сотрудники техникума обвиняют в краже более 2 миллионов рублей у сирот

Вчера, 09:57
0
Двое бывших работников техникума из региона станут подсудимыми по обвинению в краже и мошенничестве. Они являются бывшим социальным педагогом и мастером производственного обучения.

В школы Тамбова поступает новое оборудование

Вчера, 09:49
0
В городской округ Тамбов поступает новое оборудование для обучения детей в программам дополнительного образования. Семь школ пройдут конкурсный отбор на создание мест дополнительного образования, который осуществляется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта

Политологи комментируют муниципальную реформу в Тамбовской области

Вчера, 09:43
0
Один из важных этапов реформы местного самоуправления в Тамбовской области завершился. Облдума приняла закон, который предусматривает преобразование районов в муниципальные округа. В результате изменений останется только одна администрация с единственным главой, который будет назначен губернатором,

Подрядчика будут судить за хищение 1,2 млн бюджетных рублей

12 мая 2023
0
По информации, предоставленной региональной прокуратурой, генеральный директор подрядной организации будет представлен перед судом в Тамбовской области по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, которое он, предположительно, совершил с использованием своего служебного положения. В

В Тамбове стартовал фестиваль имени Рыбакова

12 мая 2023
0
В Тамбовском драмтеатре состоялось торжественное открытие 16-го Рыбаковского фестиваля (12+), где двери театра были открыты, зал был заполнен, а занавес был поднят. В этом году фестиваль, который продлится с 11 по 19 мая, будет посвящен 200-летию великого русского драматурга Александра Островского.

Бывший врио главы Тамбова осужден на 4 года колонии

12 мая 2023
0
Бывший первый замглавы администрации города Тамбова, Дмитрий Алёхин, был объявлен виновным в получении взяток через посредника, в том числе в крупных суммах. Судом было установлено, что осенью 2018 года, во время Покровской ярмарки, он многократно получал от коммерческих организаций взятки в

Россельхозбанк представил экосистему «Свое» на I Форуме сельской молодежи

11 мая 2023
0
Тамбовский филиал Россельхозбанка принял участие в I Форуме сельской молодежи «Село. Территория развития», организованным при поддержке министерства сельского хозяйства Тамбовской области, министерства туризма и молодежной политики Тамбовской области и АККОР России.

В Тамбовской области возобновили полёты санавиации

11 мая 2023
0
В Тамбовской области возобновлены полёты санитарной авиации, что позволяет снова срочно эвакуировать пациентов, нуждающихся в экстренной помощи, на медицинских вертолётах в Тамбов.

В микрорайоне «Майский» началось строительство дорог

11 мая 2023
0
Строительство дорог в микрорайоне "Майский" в Тамбове уже началось. Ранее, в этом районе были выделены земельные участки для многодетных семей. По программе "Стимул" национального проекта "Жильё и городская среда" здесь планируется построить более 6,3 километров дорог к 2023 году. В соответствии с

В фонд «Развитие Тамбовщины» поступило 276 миллионов рублей

11 мая 2023
0
Жители Тамбовской области продолжают поддерживать военных через благотворительный фонд "Развитие Тамбовщины", созданный представителями бизнес-сообщества региона.

Подвиг любви к Родине — урок жизни от 99-летнего ветерана Василия Дергачёва

11 мая 2023
0
Ветеранов Великой Отечественной войны в живых в Тамбове осталось уже совсем немного. Одному из них в этом году исполнится 99 лет. «Наша цель дожить до ста», — шутит дочь ветерана Лидия Васильевна.

Почти 400 человек обратились за помощью после укусов клещей

10 мая 2023
0
Данные управления Роспотребнадзора по Тамбовской области показывают, что к 8 мая текущего года 387 человек, включая 142 ребенка, обратились в медицинские учреждения с укусами клещей, что на 90 человек больше, чем в том же периоде прошлого года.

Районы в Тамбовской области преобразуют в округа

10 мая 2023
0
Максим Егоров принял участие в 27-ом внеочередном заседании депутатов областной Думы, где главной темой обсуждения стало преобразование 23 муниципальных районов Тамбовской области в муниципальные округа. Эта инициатива была выдвинута представительными органами районов.

Тамбовская область встретила 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

10 мая 2023
0
В Тамбовской области вместе с остальной страной была отмечена 78-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В честь этого события в центре области прошел марш подразделений тамбовского гарнизона. В мероприятии принял участие Глава области Максим Егоров.

Маслозавод получит в аренду без торгов 4 гектаров земли

10 мая 2023
0
Глава региона Максим Егоров подписал распоряжение о предоставлении без проведения торгов 11 земельных участков для реализации масштабного инвестиционного проекта АО "Экоойл". Общая площадь этих участков, расположенных в селе Большая Липовица Тамбовского района, составляет 37,7 тысячи квадратных

В Тамбове планируют отреставрировать знаменательный культурный объект - аптеку Карла Гакена

10 мая 2023
0
В бюджете региона выделено 1,3 миллиона рублей на проект капитального ремонта здания "Аптека", которое является объектом культурного наследия регионального значения и расположено на улице Советской, 76 в Тамбове. Областная Дирекция по эксплуатации административных зданий выступает заказчиком

Единовременные выплаты ко Дню Победы получат свыше четырёх тысяч человек

9 мая 2023
0
Более четырех тысяч жителей Тамбовской области получат денежные выплаты от правительства в честь 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава региона, Максим Егоров, подписал соответствующее постановление.

В Тамбовской области прошло несколько крупных спортивных соревнований

9 мая 2023
0
Многие жители Тамбовской области провели продолжительные майские выходные в спортивном режиме, посетив множество турниров и соревнований. Юные футболисты сразились в зональном этапе Первенства Союза федераций футбола "Центр" среди команд спортивных школ на стадионе "Локомотив". Воспитанники

На детский телефон доверия поступило 1390 звонков за прошлый год

9 мая 2023
0
Почти 13 лет на общероссийском детском телефоне доверия 8-800-2000-122 принимаются звонки от жителей. В 2023 году только в Тамбовской области на телефон поступило 1390 обращений. Из этого числа 1125 звонков были зафиксированы от детей и подростков.
Copyrights © 2002-2022
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2021 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, автомобиль, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, области, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, тамбовчанин, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги