В Мичуринском районе построили дом-полицейский участок Комментариев: 0



С целью обеспечить молодого полицейского Леонида Сушкова, который уже пять лет служит в полиции и отвечает за 9 населенных пунктов Мичуринского района с общим населением 2,5 тысячи человек, было выделено 5,5 миллиона рублей из областного бюджета. Данный проект является пилотным для региона и нацелен на привлечение молодых специалистов на работу в сельскую местность.



Общая площадь административно-жилого комплекса составляет 102 м² и предоставляет участковому полицейскому все необходимые условия для его работы. В комплексе имеются кабинет и помещение для административного задержания, занимающие площадь 20 м², а также трехкомнатная квартира общей площадью 80 м², включающая полностью оборудованную кухню и частично меблированные комнаты.



Рабочий и жилой входы в комплекс расположены на некотором расстоянии друг от друга, а помещение административного задержания и сам кабинет находятся под непрерывным видеонаблюдением. Кроме того, рядом с жилым комплексом был построен навес для участкового автомобиля "Нива", который был выдан полицейскому ранее.

В Кочетовке, на территории Мичуринского района, был построен жилой комплекс с рабочим пространством для участкового полицейского. Реализация этого административно-жилого комплекса стала возможной благодаря сотрудничеству регионального правительства, местных властей и Управления Министерства Внутренних Дел России по Тамбовской области.С целью обеспечить молодого полицейского Леонида Сушкова, который уже пять лет служит в полиции и отвечает за 9 населенных пунктов Мичуринского района с общим населением 2,5 тысячи человек, было выделено 5,5 миллиона рублей из областного бюджета. Данный проект является пилотным для региона и нацелен на привлечение молодых специалистов на работу в сельскую местность.Общая площадь административно-жилого комплекса составляет 102 м² и предоставляет участковому полицейскому все необходимые условия для его работы. В комплексе имеются кабинет и помещение для административного задержания, занимающие площадь 20 м², а также трехкомнатная квартира общей площадью 80 м², включающая полностью оборудованную кухню и частично меблированные комнаты.Рабочий и жилой входы в комплекс расположены на некотором расстоянии друг от друга, а помещение административного задержания и сам кабинет находятся под непрерывным видеонаблюдением. Кроме того, рядом с жилым комплексом был построен навес для участкового автомобиля "Нива", который был выдан полицейскому ранее.



