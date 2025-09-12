|
На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области
На брифинге в ситуационном центре партии "Новые люди" руководитель центра Евгений Коркищенко сообщил о нарушениях избирательного законодательства в ходе голосования в городе Уварoво. По его словам, наблюдатель партии на УИК № 921 Александр столкнулся с систематическим препятствованием со стороны избирательной комиссии под руководством председателя Наталии Башкатовой."События развивались по нарастающей. Вчера, 12 сентября, комиссия отказала наблюдателю в доступе к списку избирателей под предлогом защиты персональных данных и запретила приближаться к столам ближе, чем на два метра. Сегодня утром ситуация обострилась — председатель комиссии Башкатова отказалась предоставить реестр лиц, зарегистрированных на надомное голосование"
, — рассказал Коркищенко
журналистам.
Более того, как сообщил руководитель центра, комиссия предприняла контратаку — пожаловалась в областную избирательную комиссию, обвинив наблюдателя в попытке сфотографировать документы и "выхватывании" реестра из рук. Наблюдателя пытались отстранить якобы за 40-минутное отсутствие и составили акт о "психологическом давлении на избирателей".
"Действия председателя комиссии Башкатовой
грубо нарушают избирательное законодательство. Комиссия не имеет права отказывать наблюдателю в ознакомлении со списком избирателей — это прямо закреплено в пункте 9 статьи 30 Федерального закона №67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав. То же касается и реестра выездного голосования согласно подпункту "а" того же пункта", — заявил Коркищенко
на брифинге.
Секретарь Тамбовского отделения "Новых людей" подчеркнул, что сам наблюдатель и присутствовавший кандидат от партии категорически отрицают все обвинения комиссии. Партия предпримет все допустимые законные методы, чтобы обеспечить прозрачность выборов и работу наблюдателей.
По данным ситуационного центра, в Тамбовской области наблюдение ведут около 130 человек в областном центре и 26 в Уварово. Все случаи нарушений фиксируются и направляются в соответствующие инстанции.
Светлана Гришина
