"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами
Председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев провел сегодня масштабное онлайн-совещание с региональными отделениями по всей стране, посвященное подготовке к единому дню голосования 2025 года. В режиме видеоконференции руководители выборных регионов докладывали об открытии ситуационных центров для наблюдения за избирательным процессом.Фото Игоря Смердова
Как подчеркнул Нечаев, выборы этого года стали самыми масштабными для партии за все время участия в избирательном процессе. "Мы создали федеральный центр наблюдения с круглосуточной работой. Впервые в истории российских выборов применяем инновационные технологии — в Ульяновске построили точную копию избирательного участка для обучения наблюдателей, в Ростове-на-Дону наблюдать помогает искусственный интеллект, а телеграм-бот "Нейронаблюдатель" становится первым шагом к новым технологиям на выборах по всей стране"
, — заявил лидер партии.Фото Игоря Смердова
Цифры участия впечатляют — по всей России партия выдвинула 10 тысяч кандидатов, из которых зарегистрировано 9 тысяч. Число наблюдателей выросло с 2 тысяч в прошлом году до почти 8 тысяч в этом.Фото Игоря Смердова
В Тамбовской области также открыт региональный ситуационный центр партии "Новые люди". Здесь предстоят выборы губернатора и депутатов в семи городских округах. В областном центре в наблюдении примут участие порядка 130 человек, в городе Уварово — 26 наблюдателей."Мы провели обучение и подготовили профессиональную команду наблюдателей, которые обеспечат максимальную прозрачность избирательного процесса. Наша задача — чтобы каждый голос был услышан и учтен честно",
— заявил председатель Тамбовского отделения "Новых людей" Алексей Константинов.
Фото Светланы Гришиной
Секретарь Тамбовского отделения партии Евгений Коркищенко
подчеркнул важность технологического подхода: "Современные избиратели требуют современных решений. Наш ситуационный центр оснащен всем необходимым для оперативного реагирования на любые нарушения. Мы — за честные выборы, и за то, чтобы каждый гражданин может влиять на политические процессы."Фото Светланы Гришиной
В единый день голосования в 81 регионе страны пройдут более 5 тысяч избирательных кампаний с замещением около 47 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Проголосовать смогут более 55 миллионов человек.
Светлана Гришина
