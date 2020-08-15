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Директор казенного учреждения присвоил 130 тыс. рублей
Сегодня, 09:31
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Вынесен приговор бывшему директору МКУ «Центр хозяйственного обслуживания» из Уваровского района, которого признали виновным в совершении преступления по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата».
Мужчина воспользовался своим служебным положением и похитил из кассы организации почти 130 тысяч рублей, которые предназначались на покупку запасных частей для ремонта служебных автомобилей.
Суд приговор преступника к полутора годам лишения свободы условно.
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