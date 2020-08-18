К новому ФОКу в Мичуринске подвели коммуникации 0 «Тамбовской сетевой компанией» завершены работы по технологическому присоединению к сетям водоснабжения ФОК «Олимп» в городе Мичуринске, сделана врезка от объекта в магистральный трубопровод диаметром 110 мм.

Мусульмане раздают небогатым семьям говядину 0 По инициативе Наталии Макаревич в городе Тамбове проходит акция «Добрые дела». В ней принимает участие и религиозная организация мусульман. На днях в Центре предоставления дополнительных мер социальной помощи была организована раздача говядины небогатым тамбовским семьям.

Вчера на Цне загорелся катер с шестью пассажирами 0 Вчера на канале реки Цны в границах города Тамбова произошло ЧП - загорелась моторная лодка.

Правоохранительные органы дадут оценку действиям депутатов продавших водозаборные узлы 0 Вчера в рамках работы временной комиссии по вопросу приватизации водозаборных узлов депутаты приняли решение подготовить и направить обращение в правоохранительные органы с целью проверки законности действий всех должностных лиц, принимавших участие в процессе передачи из муниципальной

Банки продолжают выдавать «сельскую» ипотеку под 3% 0 В нашем регионе продолжается реализация программы льготной сельской ипотеки госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Уже на начало августа жителям Тамбовской области АО «Россельхозбанк» выдал 131 льготный кредит.

Тамбовчанин выиграл в лотерею миллион рублей 0 Житель Тамбовской области в семнадцатом тираже «Гослото» выиграл один миллион рублей.

Губернатор поручил нарастить экспортный потенциал 0 На планерном совещании глава администрации Тамбовской области Александр Никитин дал указания профильным ведомствам нарастить экспортный потенциал.

Прививку от гриппа планируют сделать не менее 60% жителей области 0 На совместном брифинге управления здравоохранения и управления Роспотребнадзора области было обозначено, что в рамках подготовки к началу эпидемиологического сезона от гриппа планируют привить не менее 60% жителей области.

Директор казенного учреждения присвоил 130 тыс. рублей 0 Вынесен приговор бывшему директору МКУ «Центр хозяйственного обслуживания» из Уваровского района, которого признали виновным в совершении преступления по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Совокупный размер доходов депутатов гордумы превышает 100 млн рублей 0 Опубликованы сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные депутатами Тамбовской городской Думы Тамбовской области за 2019 год.

Жители дома по ул. Новикова-Прибоя потребуют от властей решить проблему с горячей водой 0 В Тамбове в пятиэтажке на улице Новикова-Прибоя, 51/2 серьёзные проблемы с горячим водоснабжением, точнее с весны она просто отсутствует. Местные жители, куда только не обращались, к ним приезжали всевозможные комиссии, но проблема до сих пор не решена.

В Тамбовской области появятся пять новых площадок для ГТО 0 19 млн рублей выделено на строительство пяти площадок для самостоятельной подготовки к выполнению нормативов ГТО.

В Кирсанове проходят профориентационные пробы 0 На базе аграрно-промышленного колледжа в городе Кирсанове в рамках проекта «Билет в будущее» проходят профориентационные пробы по одиннадцати направлениям.

Готовится к сносу старейший мост в городе Тамбове 0 Завершено переустройство коммуникаций, которые были расположены в районе моста на улице Базарной в городе Тамбове.

Продлен рекомендованный режим самоизоляции для граждан старше 65 лет 0 Администрация Тамбовской области приняла постановление о послаблении ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В Моршанске открыли новое предприятие 0 Вчера в Моршанске на базе завода-банкрота «Моршанскхиммаш» было открыто новое предприятие по производству тротуарной плитки.

Организаторы «Чернозёма» подали иск на Роспотребнадзор 0 Несмотря на то, что мероприятие перенесли на следующий год - вчера организаторы рок-фестиваля «Чернозём-2020» (ООО «Синергия») подали в суд иск о признании постановления санитарного врача по Тамбовской области от 07.08.2020 № 31 «О запрете проведения на территории Тамбовской области массового

В отношении руководителя ЗАО «Волковский спиртзавод» возбуждено уголовное дело 0 Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «Волковский спиртзавод» по факту невыплаты заработной платы работникам предприятия.

Качество работ при строительстве детских садов находится на особом контроле 0 До конца 2020 года будет введен в эксплуатацию детский садик на юге города Тамбова, об этом было заявлено в ходе рабочего совещания на строительной площадке с участием заместителя главы администрации Тамбовской области Арсенв Габуева.

В Петровском районе ветер сорвал крышу у пяти жилых домов 0 Вчера в Петровском районе в селе Свинино из-за сильных порывов ветра сорвало крышу у пяти жилых домов.