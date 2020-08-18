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Мусульмане раздают небогатым семьям говядину
Сегодня, 09:31
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По инициативе Наталии Макаревич в городе Тамбове проходит акция «Добрые дела». В ней принимает участие и религиозная организация мусульман. На днях в Центре предоставления дополнительных мер социальной помощи была организована раздача говядины небогатым тамбовским семьям.
«Сегодня для 60-ти таких семей представители мусульманской общины подготовили пакеты с говядиной, по четыре килограмма на семью. Это большая помощь», - считает заместитель главы администрации города Тамбова Ольга Дронова.
По словам имам Абдуррагима Ильясова не каждая тамбовская семья может позволить себе регулярно приобретать мясо к столу, поэтому мусульмане рады оказывать со своей стороны такую помощь.
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