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Из-за неблагоприятной погоды произошло смертельное ДТП
Сегодня, 14:51
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Вчера на трассе в Сосновском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Молодой водитель «Хёндай Элантра» не справился с управлением на фоне неблагоприятных погодных условий, автомобиль занесло на встречную полосу движения, где произошло столкновение с «Маздой».
Госпитализировано было три человека, от полученных травм мужчина вскоре скончался.
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