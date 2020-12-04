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В Тамбове стартует сезон массового катания
Сегодня, 11:14
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С 7 декабря на базе катка «Державинский» стартует сезон массового катания на коньках. При этом вход в ледовый дворец обязательно в масках, все участники должны соблюдать социальную дистанцию.
Кроме того, в областном центре на коньках можно покататься в ЛДС «Кристалл» и на ЛА «В Радужном».
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