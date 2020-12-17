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На Тамбовскую область надвигаются 20-градусные морозы
В эти выходные в Тамбовской области ожидается снег и небольшой мороз, а вот уже на следующей неделе нас ждет серьезное похолодание. Во вторник ночью похолодает до -18, в среду до -17, в четверг до -20 градусов.
Временами ожидаются осадки и усиление ветра.
Фото: Ольга Смыкова
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