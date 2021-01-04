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В двух отделениях наркологии находится 50 пациентов
Вчера, 10:07
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Некоторые тамбовчане не справились с «праздничной» нагрузкой и оказались на больничной койке в наркологии. Как сообщает телеканал «Вести Тамбов» в двух отделениях наркологии находится 50 пациентов.
«В целом количество обращений за медпомощью в прошлом году было меньше», - отмечает Дмитрий Киселёв, заведующий диспансерно-наркологическим отделением Тамбовской областной психиатрической клинической больницы.
Многих больных мучает «белая горячка». Алкогольный делирий возникает на II–III стадии алкоголизма в период прекращения пьянства. Выражается бредом, обусловленным зрительными, слуховыми и/или тактильными галлюцинациями, сопровождается ознобом и повышением температуры.
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