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В Тамбове благоустроят 42 дворовых территории
Вчера, 09:19
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В 2021 году в городе Тамбове будет благоустроено 42 дворовых территории, список утвержден. Специалисты технического заказчика произвели контрольные замеры и составили дефектные ведомости по дворовым территориям. С подрядной организацией заключен договор на выполнение работ.
Все проекты согласованы с местными жителями. Как только наступят благоприятные погодные условия, подрядные организации приступят к работам. Примерные сроки: конец апреля - начало мая.
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