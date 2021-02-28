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Дорожные службы устраняют ямочность на улицах
Городские службы в Тамбове приступили к работам по устранению ямочности на дорогах областного центра. Бригады «Спецдорсервис» рассредоточены по всему Тамбову, работают в две смены.
При минусовых температурах и повышенной влажности применение литого асфальта – это единственный возможный вариант временной «пломбировки» выбоин на дорогах. В дальнейшем специалисты приступят к более полномасштабным работам.
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Городские службы в Тамбове приступили к работам по устранению ямочности на дорогах областного центра.
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