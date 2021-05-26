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Власти Тамбова передали жилой дом РПЦ

Вчера, 11:17
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Власти Тамбова передали жилой дом РПЦ Вчера на заседании Тамбовской городской Думы депутаты безвозмездно передали в собственность Религиозной организации «Вознесенский женский монастырь города Тамбова Тамбовской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» жилые помещения по адресу улица Московская дом № 33, корпус 44.

Здание является объектом культурного наследия, был построен 1894 году и изначально служил общежитием для бедных сестер. В советское время в здании располагалась школа.
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