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В Тамбове разыскивают собственников гаражей
Сегодня, 10:03
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Сотрудники администрации города Тамбова разыскивают собственников гаражей, которые установлены самовольно, в том числе по адреса: ул. Чичканова, 55; ул. Володарского, 12; в районе ул. 1-я Полковая, 4.
Собственникам объектам нужно обратиться в контрольный комитет администрации города. Если собственники не объявятся, объекты признают бесхозными и в дальнейшем демонтируют.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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