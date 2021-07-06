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Стела у Парка культуры ведёт отсчёт до выборов
Вчера, 09:42
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В Тамбове обновили стелу у Парка культуры и отдыха, которая сейчас ведет отсчет до единого дня голосования, который состоится 19 сентября 2021 года. В соответствии с предстоящими выборами, стелу украсили в цвета российского флага.
В Тамбовской области пройдут выборы в законодательное собрание, депутатов Госдумы и довыборы депутатов Тамбовской городской Думы по округу № 6 и 8.
Фото: ИА «Онлайн Тамбов.ру»
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