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Чиновники предложили горожанам отремонтировать дорогу за свой счёт
Сегодня, 14:30
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В Тамбове разгорелся скандал, связанный с ремонтом внутриквартальной дороги в районе доме № 123 по ул. Советская. По данной проблеме на федеральном телеканале «Красная линия» вышел репортаж.
В прошлом году городские чиновники пообещали отремонтировать проблемный участок, теперь оказывается, что эта дорога не числится в реестре. В таком случае жильцам предложили содержать дорогу за свой счет. Дорожное полотно «стёрто до дыр», а вместо нормального асфальта — выбоены и грунт, стоимость капремонта может измеряться миллионами рублей.
«Будем добиваться от городских властей включения объекта в реестр муниципальных дорог и ремонта — это не частная дорога», - отмечает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, который занимается проблемой.
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