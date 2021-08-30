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Решается вопрос по «спорным территориям» на границах Тамбовской области
30 августа 2021
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Продолжается работа по уточнению границ с соседними регионами, уточнены границы с тремя соседними субъектами РФ. В настоящее время ведутся переговоры с региональным правительством Пензенской области.
Уточнение границ позволит решить снять вопрос о спорных или бесхозных землях, что будет содействовать устойчивому социально-экономическому развитию Тамбовской области.
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