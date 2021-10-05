Итоги правления Александра Никитина 0 Эксперты и политики по разному оценивают итоги правления Александра Никитина в Тамбовской области. По мнению полпреда РФ в ЦФО Сергей Нештенко - Тамбовская область — стабильная развивающаяся территория с сильным экономическим потенциалом.

Представлен врио главы администрации Тамбовской области 0 Сегодня полномочный представитель Президента РФ представил временно исполняющего обязанности главы администрации Тамбовской области Максима Егорова. Мероприятие проходило в администрации области.

Врачу грозит штраф до одного миллиона рублей 0 В Тамбовский районный суд передано уголовное дело в отношении врача, который за взятки оформлял больничные. Следственными органами установлено, что в период с августа по октябрь минувшего года медработник выдала 13 «больничных» по 500 или 1,5 тысячи рублей за штуку.

В трети жилых домов Тамбова до сих пор нет отопления 0 В городе Тамбова остается непростой ситуация с подключением к централизованному отоплению многоквартирных домов. Если по области этот показатель достигает 90%, то в Тамбове в трети жилых домов Тамбова до сих пор нет отопления.

Александр Никитин отправлен в отставку 0 В связи с заявлением Главы администрации Тамбовской области Никитина А.В. о досрочном прекращении полномочий Президент РФ принял его отставку.

Градозащитники заявили о возможной фальсификации истории «монастырской стены» 0 Тамбовское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры разместило информацию о возможной фальсификации истории о стене Казанского монастыря в Тамбове, - сообщает «ПРАВО68».

Партия «Родина» и «ЕР» выступили в суде против КПРФ 0 В Тамбовском областном суде состоялось предварительное судебное заседание по заявлению Тамбовского обкома КПРФ об отмене постановления избиркома об определении результатов выборов депутатов Тамбовской областной Думы по единому округу.

Поставщик продуктов для соцучреждений хранил просроченный товар 0 Органы прокуратуры выявили грубейшие нарушения со стороны поставщика продукции для социальных учреждений города Мичуринска. В частности ООО «Колобок» на складе хранило продукты с истекшим сроком годности.

В Тамбове вместо «Олимпийского» бассейна возводят многоэтажку 0 Очередной градостроительный конфликт произошел в Тамбове, речь идет о строительстве многоэтажного дома по ул. Мичуринская, где должны были построить «Олимпийский» бассейн. По поводу незаконности отчуждения земли в интересах застройщика есть официальные документы от УФАС. Есть обращение в

В Тамбовской области растет число заболевших COVID-19 0 Практически каждый день в Тамбовской области фиксируется значительное число заболевших новой коронавирусной инфекцией. На утро сегодняшнего дня, за минувшие сутки в области подтверждён 121 новый случай.

Задержан экс-директор ФК «Тамбов» 0 В Тамбове задержали бывшего генерального директора ФК «Тамбов» Ольгу Коновалову в рамках уголовного дела о мошенничестве. Коновалова возглавляла клуб с 2018 по 2021 годы.

В Тамбове стартовал отопительный сезон 0 С сегодняшнего дня в городе Тамбове стартовал отопительный сезон. Администрацией города предписано закончить пусконаладочные работы в срок до 11 октября. При этом на теплосетях продолжаются ремонтные работы. Сложная ситуация в северной части Тамбова, где меняют несколько километров сетей.

Жители Троицкой Дубравы: «Просто так в бюллетенях нарисовали и все» 0 После выборов в Тамбовской области разгорелся скандал, связанный с аномальными результатами кандидатов от партии «Единая Россия» в отдельных селах, где представители оппозиции проиграли в десять раз.

27 сентября – День образования Тамбовской области 0 Сегодня Тамбовская область празднует 84-й день рождения. Наша область была образована специальным постановлением Центрального исполнительного комитета СССР как самостоятельный регион.

В районе Татаново произошло смертельное ДТП 0 Вчера в районе с. Татаново Тамбовского района произошло ДТП в результате, которого один человек погиб и четверо пострадали.

Тамбовчане просят начать отопительный сезон 0 Температура воздуха неуклонно понижается. В квартирах жителей города Тамбова очень холодно, дома остывают. В тоже время администрация города Тамбова так и не приняла решение о пуске тепла в многоквартирные дома.

В Тамбовской области потребовали отмены итогов выборов 0 Сегодня в Тамбове состоялась встреча депутатов от КПРФ с жителями области по обсуждению итогов прошедшей избирательной кампании. Выборы, которые прошли с массовыми нарушениями признавать нельзя, - таков был вердикт участников схода.

В суд ушло дело в отношении руководителя бюро МСЭ 0 В суд поступило уголовное дело в отношении руководителя одного из бюро медико-социальной экспертизы ФКУ «ГБ МСЭ по Тамбовской области» по факту получения взятки в значительном размере.

Коммунисты требуют признать итоги выборов недействительными 0 Тамбовский областной суд принял к производству заявление об отмене итогов выборов депутатов Тамбовской областной Думы. Местное отделение КПРФ не только не признает итоги, поскольку были выявлены массовые нарушения, но и считает, что избирком неправильно распределил депутатские мандаты.

Из-за уменьшения светового дня автобусы станут ходить реже 0 По информации МБУ «Пассажирские перевозки» из-за уменьшения светового дня автобусы по маршрутам №108 «Магистральная – Чистые пруды» и №10 «Центральный рынок – Дом ветеранов» станут ходить реже.