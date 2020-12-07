|
Сотрудник ДПС попался на взятке, ему грозит суд
Сегодня, 09:32
Комментариев: 0
Версия для печати
Направлено в суд уголовное дело в отношении старшего инспектора ДПС, которого обвиняют по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
Весной текущего года полицейский, находясь при исполнении служебных обязанностей, получил взятку от водителя в размере 30 тысячи рублей. Ранее водитель был лишен прав на управление транспортным средством и инспектор не должен был его привлекать в ответственности.
УК РФ предполагает за совершение данного преступления наказание, в виде штрафа в размере от пятисот тысяч до двух миллионов рублей, либо лишением свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.