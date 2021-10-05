|
Итоги правления Александра Никитина
Вчера, 08:30
Комментариев: 0
Версия для печати
Эксперты и политики по разному оценивают итоги правления Александра Никитина в Тамбовской области. По мнению полпреда РФ в ЦФО Сергей Нештенко - Тамбовская область — стабильная развивающаяся территория с сильным экономическим потенциалом.
Иные оценки дают представители оппозиции. Впервые за современную историю Тамбовской области население составляет менее 1 млн человек.
«За годы правления Никитина мы потеряли более 50 тысяч человек. Для понимания масштабов это пять Гавриловских районов или два Котовска. В 2015 году в регионе родилось 10,3 тыс. человек, умерло – 16,9 тыс. человек. По итогам 2020 года родилось – 7,7 тыс., умерло – 15,2 тыс. человек. Смертность превышает рождаемость вдвое, а рождаемость снизилась на 24,5%», — отмечает депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров.
Ежегодно пределы региона покидает от 30 до 50 тыс. человек. На заработках п находится более 100 тысяч земляков.
За годы правления Никитина де-факто закрылись предприятия: завод «Тамбоваппарат», Тамбовский научно-исследовательский институт радиотехники «ЭФИР», Байловский спиртзавод и т.д.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.