Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Бди!
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Представлен врио главы администрации Тамбовской области

Александр Никитин отправлен в отставку

Задержан экс-директор ФК «Тамбов»

В Тамбове стартовал отопительный сезон

Уволен вице-губернатор Александр Коробко

Кандидаты в депутаты не признают итоги выборов

Обманутые дольщики с Киквидзе, 77Б: «Никто помогать не хочет»

В Тамбовской области закрыли старейший спиртзавод

В Тамбовской области закрыли старейшую школу

Провалилась восьмая попытка назначить главу Котовска

У жителей посёлка Новая Ляда отобрали участки под заправку

В Тамбове обрушилась стена жилого дома по улице Октябрьской

» » Итоги правления Александра Никитина

Итоги правления Александра Никитина

Вчера, 08:30
Комментариев: 0
Версия для печати
Итоги правления Александра Никитина Эксперты и политики по разному оценивают итоги правления Александра Никитина в Тамбовской области. По мнению полпреда РФ в ЦФО Сергей Нештенко - Тамбовская область — стабильная развивающаяся территория с сильным экономическим потенциалом.

Иные оценки дают представители оппозиции. Впервые за современную историю Тамбовской области население составляет менее 1 млн человек.

«За годы правления Никитина мы потеряли более 50 тысяч человек. Для понимания масштабов это пять Гавриловских районов или два Котовска. В 2015 году в регионе родилось 10,3 тыс. человек, умерло – 16,9 тыс. человек. По итогам 2020 года родилось – 7,7 тыс., умерло – 15,2 тыс. человек. Смертность превышает рождаемость вдвое, а рождаемость снизилась на 24,5%», — отмечает депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров.

Ежегодно пределы региона покидает от 30 до 50 тыс. человек. На заработках п находится более 100 тысяч земляков.

За годы правления Никитина де-факто закрылись предприятия: завод «Тамбоваппарат», Тамбовский научно-исследовательский институт радиотехники «ЭФИР», Байловский спиртзавод и т.д.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Численность населения Тамбовской области пересекла «психологический барьер»

В Тамбовской области смертность вдвое превышает рождаемость

В Саратовской области смертность в два раза превышает рождаемость

В январе в Тамбовской области умерло 1590 человек

В Белгороде рождаемость значительно превышает смертность

Ржаксинский район продолжает вымирать



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Итоги правления Александра Никитина

Вчера, 08:30
0
Эксперты и политики по разному оценивают итоги правления Александра Никитина в Тамбовской области. По мнению полпреда РФ в ЦФО Сергей Нештенко - Тамбовская область — стабильная развивающаяся территория с сильным экономическим потенциалом.

Представлен врио главы администрации Тамбовской области

5 октября 2021
0
Сегодня полномочный представитель Президента РФ представил временно исполняющего обязанности главы администрации Тамбовской области Максима Егорова. Мероприятие проходило в администрации области.

Врачу грозит штраф до одного миллиона рублей

5 октября 2021
0
В Тамбовский районный суд передано уголовное дело в отношении врача, который за взятки оформлял больничные. Следственными органами установлено, что в период с августа по октябрь минувшего года медработник выдала 13 «больничных» по 500 или 1,5 тысячи рублей за штуку.

В трети жилых домов Тамбова до сих пор нет отопления

5 октября 2021
0
В городе Тамбова остается непростой ситуация с подключением к централизованному отоплению многоквартирных домов. Если по области этот показатель достигает 90%, то в Тамбове в трети жилых домов Тамбова до сих пор нет отопления.

Александр Никитин отправлен в отставку

4 октября 2021
0
В связи с заявлением Главы администрации Тамбовской области Никитина А.В. о досрочном прекращении полномочий Президент РФ принял его отставку.

Градозащитники заявили о возможной фальсификации истории «монастырской стены»

3 октября 2021
0
Тамбовское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры разместило информацию о возможной фальсификации истории о стене Казанского монастыря в Тамбове, - сообщает «ПРАВО68».

Партия «Родина» и «ЕР» выступили в суде против КПРФ

3 октября 2021
0
В Тамбовском областном суде состоялось предварительное судебное заседание по заявлению Тамбовского обкома КПРФ об отмене постановления избиркома об определении результатов выборов депутатов Тамбовской областной Думы по единому округу.

Поставщик продуктов для соцучреждений хранил просроченный товар

2 октября 2021
0
Органы прокуратуры выявили грубейшие нарушения со стороны поставщика продукции для социальных учреждений города Мичуринска. В частности ООО «Колобок» на складе хранило продукты с истекшим сроком годности.

В Тамбове вместо «Олимпийского» бассейна возводят многоэтажку

1 октября 2021
0
Очередной градостроительный конфликт произошел в Тамбове, речь идет о строительстве многоэтажного дома по ул. Мичуринская, где должны были построить «Олимпийский» бассейн. По поводу незаконности отчуждения земли в интересах застройщика есть официальные документы от УФАС. Есть обращение в

В Тамбовской области растет число заболевших COVID-19

1 октября 2021
0
Практически каждый день в Тамбовской области фиксируется значительное число заболевших новой коронавирусной инфекцией. На утро сегодняшнего дня, за минувшие сутки в области подтверждён 121 новый случай.

Задержан экс-директор ФК «Тамбов»

30 сентября 2021
0
В Тамбове задержали бывшего генерального директора ФК «Тамбов» Ольгу Коновалову в рамках уголовного дела о мошенничестве. Коновалова возглавляла клуб с 2018 по 2021 годы.

В Тамбове стартовал отопительный сезон

28 сентября 2021
0
С сегодняшнего дня в городе Тамбове стартовал отопительный сезон. Администрацией города предписано закончить пусконаладочные работы в срок до 11 октября. При этом на теплосетях продолжаются ремонтные работы. Сложная ситуация в северной части Тамбова, где меняют несколько километров сетей.

Жители Троицкой Дубравы: «Просто так в бюллетенях нарисовали и все»

28 сентября 2021
0
После выборов в Тамбовской области разгорелся скандал, связанный с аномальными результатами кандидатов от партии «Единая Россия» в отдельных селах, где представители оппозиции проиграли в десять раз.

27 сентября – День образования Тамбовской области

27 сентября 2021
0
Сегодня Тамбовская область празднует 84-й день рождения. Наша область была образована специальным постановлением Центрального исполнительного комитета СССР как самостоятельный регион.

В районе Татаново произошло смертельное ДТП

27 сентября 2021
0
Вчера в районе с. Татаново Тамбовского района произошло ДТП в результате, которого один человек погиб и четверо пострадали.

Тамбовчане просят начать отопительный сезон

26 сентября 2021
0
Температура воздуха неуклонно понижается. В квартирах жителей города Тамбова очень холодно, дома остывают. В тоже время администрация города Тамбова так и не приняла решение о пуске тепла в многоквартирные дома.

В Тамбовской области потребовали отмены итогов выборов

25 сентября 2021
0
Сегодня в Тамбове состоялась встреча депутатов от КПРФ с жителями области по обсуждению итогов прошедшей избирательной кампании. Выборы, которые прошли с массовыми нарушениями признавать нельзя, - таков был вердикт участников схода.

В суд ушло дело в отношении руководителя бюро МСЭ

25 сентября 2021
0
В суд поступило уголовное дело в отношении руководителя одного из бюро медико-социальной экспертизы ФКУ «ГБ МСЭ по Тамбовской области» по факту получения взятки в значительном размере.

Коммунисты требуют признать итоги выборов недействительными

25 сентября 2021
0
Тамбовский областной суд принял к производству заявление об отмене итогов выборов депутатов Тамбовской областной Думы. Местное отделение КПРФ не только не признает итоги, поскольку были выявлены массовые нарушения, но и считает, что избирком неправильно распределил депутатские мандаты.

Из-за уменьшения светового дня автобусы станут ходить реже

24 сентября 2021
0
По информации МБУ «Пассажирские перевозки» из-за уменьшения светового дня автобусы по маршрутам №108 «Магистральная – Чистые пруды» и №10 «Центральный рынок – Дом ветеранов» станут ходить реже.

По факту уничтожения ампул с вакциной возбуждено уголовного дело

24 сентября 2021
0
По факту уничтожения 32 ампул вакцины от коронавирусной инфекции в районе ФАПа в селе Павлодар Жердевского района правоохранительные органы возбудили уголовное дело.
Copyrights © 2002-2021
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2021 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, белгород, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, инна жиркова, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, скутер, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги