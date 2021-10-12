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Работники водоканала требуют улучшений условий труда
Сегодня, 09:27
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В Тамбовской области на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, по состоянию на конец 2020 года, было занято почти 30 тыс. человек. Одной из основных причин неблагоприятных условий труда является наличие на предприятиях значительной доли изношенного оборудования. Степень износа основных фондов по области превышает 62%. К вредным производствам относят сферу водоснабжения и водоотведения.
Работники тамбовского водоканала не первый год добиваются от руководства улучшений условий труда. Элементарно на объектах текут крыши, холод и сырость пронизывают до костей.
Необходим капитальный ремонт кровли следующих объектов водоканала: бытового помещения по ул. Тулиновская, 2, бытового помещения по ул. Чумарсовская, 1 (ремонтный участок), ряда КНС и т.д.
По словам председателя комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артема Александрова недопустимо, когда на жителей города перекладывают все новые и новые затраты по ремонту системы жизнеобеспечения, в то время, как работники предприятий трудятся в тяжелых условиях.
Фото - Новый Тамбов
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