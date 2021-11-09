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За нарушение масочного режима в автобусах штрафуют пассажиров
Сегодня, 08:21
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В Тамбовской области ужесточается масочный режим. На днях в общественном транспорте города Тамбова выписали штрафы двум пассажирам, которые находились в автобусе без масок.
Кроме штрафов инспекторы сделали 5 устных замечаний пассажирам-нарушителям, а также предупредили водителя, который неправильно носил маску, не прикрывая нос.
В инспекции участвуют сотрудники полиции, администрации города Тамбова.
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