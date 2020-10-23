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В области штрафуют жителей за отсутствие масок
Сегодня, 09:30
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В Тамбовской области начали активно составлять протоколы об административных правонарушениях на жителей, которые находятся в общественных местах без средств индивидуальной защиты.
Составляют протоколы и на посетителей центрального рынка города Тамбова. В частности, штраф для физических лиц, находящихся без масок в магазине достигает 30 тыс. рублей.
Для юридических лиц, не соблюдающих ограничительные меры штрафы более значительные до 300 тыс. рублей.
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