|
В области ужесточат контроль за ношением масок
Сегодня, 09:08
Комментариев: 0
Версия для печати
Заместитель главы администрации Тамбовской области Наталья Астафьева во время заседания комитета по подготовке к пандемии гриппа и ОРВИ призвала все компетентные службы усилить контроль за ношением масок в общественных местах. В нашем регионе заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 120%.
В региональном Роспотребнадзоре отмечают, что большая часть заболевших - дети и люди трудоспособного возраста. Необходимо запомнить, что маски можно носить не более двух-трех часов. Если вы сняли многоразовую маску, то второй раз без дезинфекции надевать маску не рекомендуется.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.