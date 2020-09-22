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В области ужесточат контроль за ношением масок

Сегодня, 09:08
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В области ужесточат контроль за ношением масок Заместитель главы администрации Тамбовской области Наталья Астафьева во время заседания комитета по подготовке к пандемии гриппа и ОРВИ призвала все компетентные службы усилить контроль за ношением масок в общественных местах. В нашем регионе заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 120%.

В региональном Роспотребнадзоре отмечают, что большая часть заболевших - дети и люди трудоспособного возраста. Необходимо запомнить, что маски можно носить не более двух-трех часов. Если вы сняли многоразовую маску, то второй раз без дезинфекции надевать маску не рекомендуется.
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