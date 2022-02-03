|
Профсоюз обозначил проблемы в сфере общественных перевозок
Вчера, 10:13
Комментариев: 0
Версия для печати
Тамбовский профсоюз работников жизнеобеспечения выступил с предложениями по улучшению работы общественного транспорта в городе Тамбове. Председатель профсоюза Владимир Тодосейчук считает, что источник проблем в сфере общественных перевозок, прежде всего, заключается в создании порочной системы, отсутствия должного контроля со стороны городских служб и чиновников, наглостью отдельных владельцев фирм-перевозчиков, когда главное выжать по максимуму прибыль.
Ключевым перевозчиком в областном центре выступает МУП «Тамбовгортранс», на предприятии работают более 300 человек, парк состоит из 16 троллейбусов и 67 газомоторных автобусов.
На предприятии сложилась непростая обстановка: массовое выражение недовольства низкой заработной платой, предбанкротное состояние предприятия.
Для нормализации работы МУП «Тамбовгортранс» профсоюзом предлагается, в том числе оптимизировать работу предприятия при помощи перераспределения транспорта по существующим маршрутам; решить вопрос временной отмены арендной платы и оплаты фактического пользования за муниципальное имущество; сохранить электротранспорт с переходом на использование электробусов.
Профсоюз намерен обозначить эти и другие моменты перед руководством города и области.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.