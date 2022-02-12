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«Добрая точка» станет благотворительным центром
Сегодня, 11:23
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Благодаря грантовой поддержки пункт приёма и выдачи вещей «Добрая точка» трансформируется в региональный благотворительный вещевой центр. По словам руководителей проекта «Открытый мир», помощь вещами будет оказана 7 тысячам обратившимся за ней.
Тамбовская региональная общественная организация «Центр поддержки гражданских и общественных инициатив «Открытый мир» (ТРОО ЦПГОИ «Открытый мир») – объединение активных, неравнодушных людей, понимающих, что действия каждого из нас формируют тот мир, в котором живем мы и наши дети.
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