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» » Проект «Добрая точка» приостановит свою работу до февраля

Проект «Добрая точка» приостановит свою работу до февраля

Сегодня, 09:31
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Проект «Добрая точка» приостановит свою работу до февраляВ связи с проведением ремонтных работ в здании, где располагается проект «Добрая точка», учреждение приостанавливает свою работу до февраля 2021 года. Отдать одежду можно до 26 декабря, выдача продлится до 29 декабря.

Активисты проекта призывают неравнодушных тамбовчан помочь в ремонтных работах.
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