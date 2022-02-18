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В Тамбове готовятся к пропуску паводковых вод
С наступлением теплой погоды Тамбов готовится к пропуску паводковых вод. В настоящее время специалисты МБУ «Спецдорсервис» очищают технические устройства ливневой канализации.
Для оперативного реагирования на подтопление и для своевременной откачки воды на проблемных участках МБУ «Спецдорсервис» круглосуточно принимает заявки от горожан по телефону «горячей линии»: 53-27-92.
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Вчера в парке «Дружбы» состоялась Державинская лыжня, посвящённая 85-летию образования Тамбовской области. На стадионе парка «Дружба» собрались школьники, студенты, преподаватели, выпускники, а также профессиональные спортсмены из Тамбовской, Московской, Воронежской, Тульской и других областей.
С наступлением теплой погоды Тамбов готовится к пропуску паводковых вод. В настоящее время специалисты МБУ «Спецдорсервис» очищают технические устройства ливневой канализации.
На выходных в Тамбовской области ожидается оттепель. Температура воздуха будет находиться в пределах +1…+4 °С.
Под стражу заключен 30-летний пасынок убитого заместителя начальника управления автодорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика, который признался в убийстве отчима.
Затянулись ремонтные работы здания лицея № 29 в городе Тамбове. Капитальный ремонт здания должны были завершить в течение трёх месяцев (к работам приступили летом), то есть осенью прошлого года, потом сроки перенесли до конца 2021 года.
Управление по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области привлекло к административной ответственности собственников двух зданий-объектов культурного наследия, в том числе владельца здания в Тамбове на пересечении улиц Красной и Октябрьской.
На последнем заседании комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы депутаты поручили изучить расчеты ресурсоснабжающих организаций, на основании которых были проведены начисления за отопление в январских платёжках тамбовчан. По мнению депутатов, необоснованный рост стоимости услуг ЖКХ недопустим.
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве заместителя начальника управления автомобильных дорог Тамбовской области Виктора Вакульчика, который в минувший понедельник был зарезан в подъезде дома, где он жил.
В текущем году в Тамбовской области по программе модернизации первичного звена здравоохранения закупят новое оборудование и санитарный транспорт для поликлиник, отремонтируют семь поликлинических отделений.
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Комитет по местному самоуправлению Тамбовской городской Думы внес в гордуму проект о ликвидации избирательной комиссии города Тамбова.
За 2021 год интерес россиян к рынку индивидуального строительства резко вырос: объем кредитования Россельхозбанком сегмента увеличился в 2,5 раза, при этом опросы показывают, что более 41 млн семей России хотели бы жить в частных домах. О трендах в отрасли и том, что еще необходимо модернизировать
Жители Сосновского района Тамбовской области записали видеообращение в поддержку строительства экотехнопарка «Центральный», который хотят построить на территории Дегтянского сельсовета.
В Тамбовской области продлены ограничения направленные против распространения COVID-19 до особого распоряжения.
В Тамбовской области в 2022 году в общей сложности на дорожное строительство по всем программам будет потрачено 6019,6 млн рублей, что на 350 млн рублей больше, чем в прошлом.
Традиционно в начале года стартовала декларационная кампания по представлению деклараций по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ за 2021 год. Напоминаем, что декларация представляется в налоговую инспекцию по месту учета (регистрации).
Прокуратура Советского района города Тамбова провела проверку по вопросу безопасности дорожного движения и уборки областного центра. В частности установлено, что на всей протяженности проезжей части от д. 105 по ул. Южной до ул. Балашевской имелись снежные валы, которые местами превышали
Вчера днем в центре Тамбова в районе Первомайской площади был убит заместитель управления автомобильных дорог Тамбовской области Виктор Вакульчик.
Благодаря грантовой поддержки пункт приёма и выдачи вещей «Добрая точка» трансформируется в региональный благотворительный вещевой центр. По словам руководителей проекта «Открытый мир», помощь вещами будет оказана 7 тысячам обратившимся за ней.
Сегодня утром у себя в доме по ул. Астраханская был убит заместитель начальника управления автомобильных дорог Тамбовской области Виктор Вакульчик, которого насмерть зарезали.
Вчера в Тамбовской области прошла всероссийская акция «Лыжня России – 2022», в Тамбове мероприятия прошла в парке «Дружба». Почти две тысячи любителей лыжного спорта вышли на масс-старт в Тамбове. Соревновались на трёх дистанциях разной протяжённости.