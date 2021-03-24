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В Тамбове готовятся к паводку и возможной эвакуации
В администрации города Тамбова прошло совещание по подготовке областного центра к пропуску паводковых вод и пожароопасному сезону. В зону подтопления может оказаться более 100 многоквартирных домов, особенно сложная ситуация прогнозируется в микрорайоне «Дворики».
При необходимости силами городских служб и МЧС с этих территорий будет проводиться эвакуация. Жителей будут размещать в образовательных учреждениях города Тамбова.
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В администрации города Тамбова прошло совещание по подготовке областного центра к пропуску паводковых вод и пожароопасному сезону.
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