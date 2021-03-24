В Тамбове готовятся к паводку и возможной эвакуации 0 В администрации города Тамбова прошло совещание по подготовке областного центра к пропуску паводковых вод и пожароопасному сезону.

В Тамбове складывается критическая ситуация на коллекторах 0 Возможно, в ближайшее время в городе Тамбове будет введен режим повышенной готовности и круглосуточного дежурства аварийных бригад АО «ТКС». Принятие данного решения обусловлено критической ситуацией, которая складывается на канализационных коллекторах.

Возле детского сада возводят многоэтажку 0 Жители города Тамбова возмущены действиями застройщика, который возле детского сада «Умка» по ул. Подвойского, 6 возводит многоквартирный дом.

Возмущённая высказываниями сожительница убила «гражданского» мужа 0 Вынесен приговор жительнице Токаревского района, которую признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В детские сады завозили фальсифицированную молочную продукцию 0 Зафиксирован очередной факт поставки фальсифицированной молочной продукции в дошкольные образовательные учреждения города Тамбова.

Жители просят прокуратуру запретить деятельность ритуалок и бань в жилых домах 0 Жители города Тамбова продолжают бороться с незаконным размещением в жилых домах учреждений, которым там не место. В частности речь идет о магазинах ритуальных услуг в жилых домах по ул. Чичканова и бани в доме № №14В по улице Чичканова.

Заболеваемость туберкулезом составляет 15,9 на 100 тысяч населения 0 Сегодня всемирный день борьбы против туберкулёза — памятная дата, отмечаемая ежегодно по инициативе Всемирной организации здравоохранения.

Тамбовская область примет участие во всемирной акции «Час земли» 0 В субботу, 27 марта, по всему миру пройдёт экологическая акция «Час Земли». В этом году она посвящена теме открытости экологической информации. Тамбовская область готовится в очередной раз принять участие в данной акции.

Депутаты потребовали усилить контроль за капремонтом 0 На последнем заседании комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы депутаты рассмотрели информацию о ходе выполнения программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Тамбова.

Коммунальная останется пешеходной, но с возможностью проезда автотранспорта 0 В администрации города Тамбова обсудили планы реконструкции ул. Коммунальной в городе Тамбове.

Из-за вспышки чумы свиней может быть возбуждено уголовное дело 0 Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям подвело итоги проверки производственного участка ОП «Бондарское» ООО «Черкизово-свиноводство», расположенном в с. Максимовка в Бондарском районе, где ранее была зафиксирована вспышка чумы свиней.

Депутата Тамбовской областной Думы ожидает суд 0 В ближайшее время в суд будет передано уголовное дело в отношении депутата Тамбовской областной Думы Алексея Жирнова, который обвиняется в присвоении денежных средств своего помощника.

Дефицит бюджета составит почти 90 млн рублей 0 Депутаты Тамбовской городской Думы на ближайшем заседании планируют актуализировать бюджет города на 2021 год.

Сегодня проходит тренировочный экзамен по информатике 0 Сегодня в Тамбовской области проходит тренировочный экзамен по информатике. В мероприятии примут участие 190 школьников. В апробации задействованы десять пунктов проведения экзамена.

Суд приступил к рассмотрению заявления о банкротстве ИД «Мичуринск» 0 Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству заявление «Сбербанка России» о признании банкротом АО «ИД «Мичуринск» из-за задолженности в размере 46,1 миллиона рублей.

Началась подготовка аттракционов к новому сезону 0 В городе Тамбове началась подготовка аттракционов к новому сезону. Прежде всего, речь идет об объектах в городском парке культуры и отдыха, уже проверено 20 конструкций.

Малоимущие семьи могут рассчитывать на продуктовые наборы за 450 рублей 0 Врип главы города Тамбова Максим Косенков подписал постановление о поддержке малоимущих семей (одиноких пенсионеров, семей с детьми, у которых диагностирована гипотрофия или туберкулёз).

В Тамбовской области ожидается мокрый снег 0 Весна не спешит вступать в свои права: в Тамбовской области по-прежнему холодно.

Около поликлиники №5 в Тамбове уберут шлагбаум 0 В городе Тамбове в районе торгового центра «Моршанский» по Моршанскому шоссе, 14А наконец-то уберут шлагбаум, который ограничивает проезд на парковку в районе поликлиники № 5.

Открытое письмо общественности по вопросам дорожного строительства представителю Президента РФ 0 Главному федеральному инспектору по Тамбовской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Пригорневу Владимиру Борисовичу